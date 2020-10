MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Idea regalo Per tutte le tasche 5.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Trascorre serena la vita di Harry e Meghan Markle nella loro villa da 11 milioni di dollari a Montecito, in California. I due sono recentemente apparsi in video più felici che mai, in occasione di una puntata speciale di Time 100 Talks, il format di dibatti tra il direttore del magazine e diversi personaggi illustri che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche mondiali più urgenti. Questa settimana è toccato ai Sussex che, nella loro residenza, hanno affrontato a distanza l’attuale tema dei social e del bullismo digitale. Intervistati dal CEO Edward Felsenthal, Harry e Meghan hanno parlato sì di quanto le critiche online abbiano influenzato in passato le loro vite ma anche di come stiano trascorrendo felicemente questo periodo di restrizioni nella loro abitazione insieme al figlioletto Archie. In un ritratto in bianco e nero del fotografo Matt Sayles, rilasciato per il lancio della puntata, i royals appaiono sorridenti e affiatati. Ovviamente il look di Meghan ha subito catturato l’attenzione dei curiosi.

Il look per il talk show a distanza

Negli anni Meghan Markle si è spesso affidata al tailleur-pantalone nero, un outfit sempre composto e dall’eleganza intramontabile. Anche in questa occasione ha optato per un completo total black, reso più morbido da un sottogiacca bianco. Sono gli accessori scelti dall’ex attrice ad aver però scatenato il dibattito. Oltre all’anello di fidanzamento da 350mila dollari regalatole da Harry, Meghan indossava anche un anello sul mignolo. Si tratterebbe dell’enorme acquamarina appartenuta a Diana che la Markle aveva già indossato nel giorno del suo matrimonio, al ricevimento, insieme all’abito con scollo all’americana di Stella McCartney.

Il mistero sull’orologio Cartier

Anche l’orologio sfoggiato da Meghan Markle ha lasciato dei dubbi. Dovrebbe trattarsi del Tank di Cartier appartenuto a Lady Diana, che Harry ha poi donato alla moglie. Diana ha ricevuto il prezioso in regalo dal padre in occasione del suo 21esimo compleanno e l’ha indossato in vari momenti, ufficiali e non, della sua vita. Il modello in oro giallo è in vendita a 20.500 euro sul sito del brand. Ovviamente quello della principessa nello specifico, per la storia che si porta dietro, ha un valore inestimabile.

In passato però Meghan Markle ha dichiarato di aver sempre avuto una passione per il Tank, tanto che, quando nel 2015 ha scoperto che la serie tv Suits, di cui era protagonista, era stata confermata per la terza stagione, ha deciso di comprarsi proprio quell’orologio, nella versione più minimal in metallo con dettagli oro (5.950 euro). “Ci ho fatto incidere ‘Per M.M. da M.M’ (Per Meghan Markle da Meghan Markle), al tempo mi sembrava un traguardo importante e lo regalerò a mia figlia un giorno. Questo è quello che rende speciale un oggetto, la connessione che si crea”, si legge in una vecchia intervista a Hello Megazine. Durante il talk show per Time la manica della giacca di Meghan copre interamente il braccio, l’orologio si vede solo nel posato in bianco e nero, dove non si distingue il metallo in cui è realizzato. Quale avrà indossato, quello autocelebrativo o quello della suocera tristemente scomparsa?

