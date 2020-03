Harry e Meghan Markle: l’intesa è nel look ma il brutto scherzo con Greta…

In occasione dell’ultima uscita ufficiale del principe Harry e di Meghan Markle in qualità di senior royals la tensione con la famiglia reale era palpabile. Alla cerimonia per il Commonwealth Day nella Westminster Abbey i duchi di Sussex, seduti in seconda fila, hanno rivolto solo un freddo saluto ai cognati William e Kate Middleton, che si sono accomodati al posto d’onore vicino a Carlo, Camilla e alla regina Elisabetta.

Gli amici famosi di Harry e Meghan

Smessi i panni reali, ora Harry e Meghan Markle possono finalmente iniziare la loro nuova vita lontano da Londra ma non necessariamente fuori dalle luci della ribalta. Si vocifera infatti che i due abbiano già preso contatti per stringere contratti milionari con varie aziende. La loro amicizia con molti personaggi famosi è cosa nota e sono proprio questi legami ad aver portato Harry a un clamoroso scivolone. Nelle scorse settimane si è parlato sui siti inglesi di un possibile incontro da Harry e l’attivista Greta Thunberg. L’impegno ecologista dei duchi di Sussex è ormai cosa nota, nonostante il polverone sollevatosi in estate per i voli privati che i due hanno preso più volte insieme al figlio Archie.

Lo scherzo che crea scompiglio

Della partnership Greta-Sussex, evidentemente molto probabile, se ne sono approfittati due famosi YouTuber russi, Alexei Stolyarov e Vladimir Kuznetsov. I due sono riusciti a mettersi in contatto telefonico due volte con il principe Harry, mentre si trovava in Canada, fingendo di essere appunto la 17enne Greta e il padre Svante. Durante le conversazioni, registrate e ora fruibili da tutti, Harry si è lasciato andare a una serie di affermazioni scomode, destinate a creare ulteriore scompiglio nella royal family.

Nello specifico Harry ha dichiarato che:

lui e Meghan Markle trovano la normalità molto meglio della vita di corte e sono, di fatto, separati dalla maggior parte della famiglia reale

trovano la normalità molto meglio della vita di corte e sono, di fatto, separati dalla maggior parte della famiglia reale afferma che il mondo è guidato da persone indegne

prende le distanze dalle presunte azioni (lo scandalo Jeffrey Epstein) dello zio Andrea , sostenendo che lui e Meghan non hanno rapporti con lui

, sostenendo che lui e Meghan non hanno rapporti con lui afferma che il presidente Donald Trump ha “le mani sporche di sangue” per come sta spingendo l’industria del carbone, fregandosene del clima

ha “le mani sporche di sangue” per come sta spingendo l’industria del carbone, fregandosene del clima dice che i suoi dieci anni nell’esercito britannico l’hanno reso molto più normale di quanto la sua famiglia voglia credere

L’unione di coppia passa per l’outfit

Insomma, un pastrocchio! Il principe però si dice felice della scelta, necessaria per il bene della sua nuova famiglia. Di certo l’intesa di Harry e Meghan Markle è innegabile e si è vista in questi giorni di impegni nel Regno Unito. Sguardi complici, toccatine, mano nella mano e outfit in pendant. I due si sono spesso vestiti con colori abbinati. Per i 2020 Endeavour Awards hanno scelto i toni del blu: tubino di Victoria Beckham Collection per Meghan, completo elettrico per Harry. Al Mountbatten Festival of Music hanno puntato sul rosso: Harry impeccabile in uniforme militare nera e rossa, Meghan infuocata nell’abito lungo di Safiyaa. Alla cerimonia per il Commonwealth Day però Meghan ha optato per un verde brillante, con il vestito di Emilia Wickstead, mentre Harry era in grigio. Ma, a ben guardare, ecco spuntare il dettaglio che svela il sodalizio: la fodera della giacca del principe è infatti dello stesso verde dell’abito di Meghan. L’unità di coppia passa anche attraverso il look.

Related Posts