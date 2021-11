Che scollo Meghan Markle! La duchessa in rosso seduce sul red carpet

A New York per un evento insieme al marito, il principe Harry, l'ex attrice statunitense ha osato in Carolina Herrera

MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

C’era un tempo in cui una duchessa (d’acquisizione) venuta dall’America doveva sottostare al rigido dress code della casa reale britannica. No a spacchi, gonne corte, spalle in vista, seno enfatizzato. E’ successo poi che la giovane abbia deciso di rompere con la royal family e trasferirsi oltreoceano insieme al suo principe e al figlioletto. Questa non è la favola racchiusa in un libro d’altri tempi, bensì la storia di Meghan Markle.

Come tutti sappiamo a inizio 2020 la duchessa di Sussex e il marito, il principe Harry, hanno deciso di rinunciare ai loro ruoli di senior royal e di trasferirsi a Los Angeles, per dire addio ai protocolli e alle imposizioni dei Windsor. Da allora Harry e Meghan Markle non hanno solo assaporato la libertà ma anche costruito un impero economico, attirandosi per questo molte critiche.

Rossa e scollata

Sono pochi gli eventi selezionati da Harry e Meghan e ancora meno le foto rilasciate della loro famiglia, che vive serena in una villa da 14 milioni di dollari a Montecito, in California. Per questo la loro partecipazione al Salute to Freedom a New York ha destato molto clamore. Meghan Markle e il principe Harry sono volati nella Grande Mela per prendere parte alla serata che onora i veterani statunitensi, in occasione del Veterans Day, celebrato l’11 novembre. Alla soirée la duchessa era più rossa del red carpet con un magnifico abito di Carolina Herrera. Il vestito aveva un lungo strascico, un spacco importante che svelava le gambe, spalline sottili sulla schiena che lasciavano spalle e braccia nude e soprattutto una generosa scollatura sul seno. In altri tempi, questo modello non avrebbe mai avuto il lasciapassare dalla regina Elisabetta ma ora la Markle può tutto.

Il significato dello chignon

In tema di accessori, Meghan Markle ha optato per un paio di pump in nuance di Giuseppe Zanotti con chiusura di cristalli. Al braccio il Love di Cartier in oro giallo e un tennis di diamanti appartenuto a Lady Diana. Ai lobi gli orecchini Snowflake di Birks, a cui spesso fa affidamento per i gala. I capelli erano elegantemente raccolti in uno chignon, una pettinatura che non è passata inosservata. La Markle è stata infatti spesso attaccata in passato per i capelli portati lunghi e scompigliati, contro il volere della sovrana. Ora che potrebbe lasciarli al vento, ha invece deciso di acconciarli.

Harry tra fiori e medaglie

Il principe Harry era impeccabile in uno smoking di Giorgio Armani. Sul bavero era appuntata la spilla a forma di papavero che i reali indossano a novembre, mese delle celebrazioni dei veterani britannici, oltre alle quattro medaglie e alla croce come Cavaliere Comandante dell’Ordine Reale Vittoriano. Harry ha infatti trascorso dieci anni nell’esercito del Regno Unito. Il papavero Meghan Markle l’ha invece fissato ad altezza seno: voleva attirare l’attenzione? Come se tutti non stessero già guardando lì!

Related Posts