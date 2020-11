Le due si sfidano a distanza in una gara di stile nei loro look total black del Remembrance Sunday

Come attrice non ha mai veramente sfondato ma adesso Meghan Markle recita il suo ruolo di reale “in esilio” molto bene. Stabilitasi in pianta stabile in California insieme al marito Harry e al figlio Archie la Markle, per sua stessa ammissione, trascorre le giornate tra le attività con il bimbo e i progetti benefici. In questi mesi l’abbiamo vista (poco) con abiti casual, capelli sciolti e un approccio sempre rilassato. Per un giorno però Meghan è tornata a fare la duchessa in grande stile.

Meghan Markle nel ruolo della duchessa

In occasione del Remembrance Sunday, la tradizionale cerimonia che commemora i caduti di guerra del Commonwealth, Meghan Markle e il principe Harry hanno voluto rendere omaggio alle vittime militari visitando il National Cemetery di Los Angeles. Per immortalare l’evento i due hanno chiamato il fotografo Lee Morgan, collaboratore di Vogue e uno dei preferiti delle celeb. Per l’occasione la Markle ha puntato tutto sul look. La duchessa ha scelto un elegante cappotto svasato (2.700 euro) di Brandon Maxwell, stilista caro alle star, da Michelle Obama a Lady Gaga. Una cintura stretta in vita, sempre della maison, e un paio di pump di Jennifer Chamandi (609 euro) completavano il suo outfit total black, l’unico colore concesso alle reali per questa celebrazione. Al polso l’orologio Tank di Cartier che Meghan si è auto-regalata nel 2015 per celebrare i suoi successi di lavoro.

Kate e il cappotto militare

Se Harry e Meghan, declassati per loro stessa volontà dal ruolo di senior royals, non hanno potuto presenziare all’evento nel Regno Unito, a Londra la famiglia reale si è riunita a Buckingham Palace per il sentito tributo. Una Kate Middleton in grande sfoggio ha svolto alla perfezione il suo ruolo di duchessa. Kate ha cantato e pregato per i caduti, affiancata (ma sempre ad almeno un metro di distanza) da Camilla Parker Bowles. Gli uomini di famiglia, Carlo e William, accompagnati anche dalla principessa Anna, hanno deposto le corone di fiori al cenotafio. Pare che Harry avesse chiesto di far deporre anche una composizione floreale a suo nome ma avrebbe ricevuto un secco no da Palazzo. Di certo la sua assenza vicino al padre e al fratello stonava visibilmente.

Quello che invece non stonava affatto era il look della Middleton, splendida con un cappotto di Catherine Walker che ricordava le divise militari. Per lei capelli elegantemente raccolti, fascinator di Philip Treacy in testa e guanti neri. Nonostante un oceano di mezzo appare evidente la rivalità ancora accesa tra Meghan Markle e Kate Middleton, che hanno sfoderato le loro carte vincenti per questo importante giorno. Chi vince la gara di bellezza a distanza?

L’aplomb della Regina

Menzione d’onore per la regina Elisabetta, anche lei in nero, che aveva appuntato sul bavero, oltre alla preziosa spilla Dorset Bow, i cinque papaveri rossi a rappresentare i cinque rami dei servizi militari britannici. Rigorosa e impeccabile. Non ci sono vestiti e accessori che possano battere la sua innata classe quasi secolare.

Related Posts