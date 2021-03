Dopo l'intervista che ha dato scandalo, la First Lady si è presentata in pubblico con un abito di Oscar del Renta dalla fantasia inequivocabile

Com’era prevedibile l’intervista di Meghan Markle e del principe Harry con Oprah Winfrey (QUI I DETTAGLI) ha dato scandalo. Da quando è stata trasmessa il 7 marzo, le reazioni non si sono ancora placate. Il commento più atteso è stato quello della Regina, che in una nota ha affermato come l’intera famiglia sia rattristata nell’apprendere delle sofferenze dei duchi. Elisabetta si dice particolarmente preoccupata per le accuse di razzismo e conclude sostenendo che la questione verrà però “affrontata privatamente”. Un messaggio di appena sessanta parole per chiudere l’affaire e una frecciatina a Meghan, a cui di fatto viene suggerito di non trasformare le vicende personali in una soap opera.

Le reazioni delle star

Spaccata la reazione dei britannici. Se gli over 50 si sono schierati in massa con la regina Elisabetta, accusando ancora una volta l’ex attrice di essere una manipolatrice, i più giovani hanno preso le difese di Harry e Meghan. Negli Stati Uniti, dove il tema della discriminazione razziale è sempre molto forte e sentito, si simpatizza per Meghan Markle. Gli amici famosi della coppia ovviamente non si sono risparmiati a parole. “Mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile”, ha twittato la tennista Serena Williams. Sono tutte a favore della Markle anche le parole di Beyoncé: “Ci sentiamo tutti più forti e ispirati da te”.

Cosa pensano i Biden di Meghan Markle?

Se le repliche delle star americane erano in qualche modo immaginabili, c’è un altro endorsement che rischia di creare frizione tra Londra e Washington: quello di Jill e Joe Biden. Jen Psaki, la portavoce del presidente, ha dichiarato che l’amministrazione non si sarebbe espressa sui contenuti dell’intervista. Nel briefing quotidiano però la donna ha omaggiato Harry e Meghan Markle come “privati cittadini”, dicendo: “Per chiunque farsi avanti e parlare della propria salute mentale e raccontare la propria storia personale, ci vuole coraggio”.

Il messaggio è nell’abito di Jill

Se i Biden ufficialmente non si sbilanciato, un segnale fortissimo è arrivato direttamente da Jill Biden. Il giorno dopo la messa in onda dello speciale, alla cerimonia per l’International Women of Courage Award, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Donna, la First Lady ha fatto una scelta di look che è subito stata interpretata come una presa di posizione a favore dei duchi di Sussex. La Biden ha infatti indossato un abito di Oscar de la Renta con disegnati tanti limoni. La stessa identica fantasia era stata sfoggiata da Meghan Markle a fine febbraio per un podcast insieme al marito Harry. Coincidenza o affermazione inequivocabile da parte di Jill?

