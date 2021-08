Meghan Markle, i figli al collo e la coperta da 1.230 euro nel video dei 40 anni

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Per tutte le tasche 5.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Un party hollywoodiano zeppo di vip, la torta da sogno, la cena gourmet: così gli esperti di gossip avevano pronosticato il 40esimo compleanno di Meghan Markle. Un giro di boa importante, da celebrare degnamente. Niente di più lontano, almeno per quanto ci è dato al momento sapere, da come ha deciso di festeggiare l’ex attrice. Per l’avvenimento del 4 agosto infatti, Meghan ha preferito concentrarsi sulle opere di bene. Sulla pagina Instagram di Archewell, la fondazione dei duchi di Sussex, la Markle ha lanciato il progetto 40×40, per aiutare le donne a tornare al lavoro dopo la pandemia.

Meghan chiama le amiche

“Oggi è il mio 40esimo compleanno e ho avuto un’idea”, racconta Meghan Markle nel filmato. La duchessa di Sussex ha poi chiesto a 40 amiche di prendersi 40 minuti di tempo per aiutare una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro. Incalzata dall’attrice Melissa McCarthy, coprotagonista nel divertentissimo video, che le suggerisce piuttosto di festeggiare su uno yacht, di organizzare un tea party o una reunion di Suits, la Markle è irremovibile, vuole contribuire con un’iniziativa concreta. Non manca uno spassoso cameo del marito, il principe Harry che, fuori dalla finestra della loro tenuta di Montecito, in California, si cimenta nel ruolo di giocoliere, facendo volteggiare in aria tre palline, tra l’ilarità della moglie e della McCarthy.

In bianco dopo il parto

Quelle di Meghan Markle sono le prime immagini dopo il parto della secondogenita, Lilibet Diana. La duchessa di Sussex, di bianco vestita, è apparta più distesa che mai. Un elegante cardigan poggiava sulle spalle di Meghan, che ha optato anche per una canottiera bianca a costine. Ai piedi le amate pump in camoscio di Gianvito Rossi e al braccio l’orologio Tank di Cartier, appartenuto a Lady Diana.

Accessori costosi e Harry “giocoliere”

Non c’è però avvenimento pubblico di Meghan Markle che non attiri critiche ed è stato così anche questa volta. In molti non avrebbero gradito il lusso esibito nella villa dei Sussex. Sulla sedia di fianco alla star troneggiava la coperta Avalon di Hermès. Il costo? 1.230 euro. C’è stato qualche malumore anche sulle collane di Logan Hollowell sfoggiate dall’americana. I due accessori, da 1.430 euro l’uno, rappresentano le costellazioni dei segni zodiacali dei figli di Harry e Meghan, Toro per Archie, Gemelli per Lilibet.

Tutto troppo costoso per i britannici, notoriamente sovrani dell’understatement. Oltre agli accessori di Meghan Markle, ai sudditi non è ovviamente piaciuto nemmeno il siparietto di Harry, relegato, a detta di tanti, a “clown”, e per di più, lasciato fuori di casa.

