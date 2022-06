Michelle Hunziker a spasso per Milano fa ancora… la signora Trussardi

Il look sofisticato scelto per la passeggiata nasconde un segreto

Una splendida giornata di sole offre l’occasione giusta a Michelle Hunziker per una passeggiata a Milano. Bella e sorridente, la conduttrice non sfugge ai paparazzi mentre cammina per le vie del centro. Complice anche un look chic e sofisticato che, oltretutto, ha il pregio di esaltare con discrezione il suo fisico atletico.

A spasso con eleganza

Per la passeggiata milanese Michelle Hunziker si è messa in tiro, scegliendo un outfit black and white arricchito da un tocco di colore. La conduttrice indossa una tshirt nera con le rouche sulle maniche, pantaloni a vita altissima che sottolineano il ventre piatto e il lato B perfetto, e ai piedi sandali neri Gucci.

Ad attirare l’attenzione, oltre al suo sorriso luminoso, è la pochette di uno squillante color zafferano. Un accessorio che non può passare inosservato! La conduttrice però, la tiene al contrario: con il marchio verso di sé, affinché… non si veda che si tratta di una creazione Trussardi, il brand del suo ex marito.

La separazione da Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione a gennaio, dopo un matrimonio durato 8 anni (QUI puoi rivedere i look degli sposi e delle ospiti) da cui sono nate Sole e Celeste. Le voci di crisi si rincorrevano già da un po’ di tempo e l’annuncio ufficiale della fine dell’unione non è certo stato un fulmine a ciel sereno. Nonostante l’addio, la conduttrice e l’imprenditore sono rimasti legati da un rapporto sereno, soprattutto (ma non solo) per il bene delle figlie ancora piccole.

Il nuovo amore di Michelle Hunziker

Mentre a Tomaso Trussardi sono state attribuite alcune frequentazioni sempre smentite, il nuovo amore di Michelle Hunziker è ormai una certezza. Si tratta dell’affascinante chirurgo (ed ex gieffino) Giovanni Angiolini, con cui è stata paparazzata più volte in atteggiamenti intimi. La coppia non ha ufficializzato la relazione, ma pare proprio che insieme a lui Michelle abbia ritrovato la serenità e il sorriso, aprendo un nuovo capito sentimentale. In fatto di moda, invece, resta sempre fedelissima a Trussardi.