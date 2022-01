Scoppia la coppia Hunziker-Trussardi e si riaccende il gossip nazionale. Le motivazioni, gli ultimi scatti insieme, la vacanza da sola e l’affidamento delle figlie… gli argomenti sui media sono molteplici e variegati. Uno di questi è il rapporto “difficile” di Michelle Hunziker con la casa di moda fondata dal padre di Tomaso Trussardi e di cui lui è il presidente.

Il post di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non ha mai scelto Trussardi come marchio esclusivo per i suoi capi, specialmente per le occasioni speciali. Appare tremendamente esplicativo il post pubblicato il giorno prima della nota sulla separazione, in cui ha affermato: “Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta“.

Michelle non va nozze con Trussardi

Armani (e non Trussardi), anche questa volta, ha sottolineato. I precedenti da citare sono molti. Il più eclatante forse è che Michelle Hunziker ha sposato Tomaso Trussardi nel 2014 con un abito bianco Antonio Riva (rivedilo QUI).

E poi, fatta eccezione per la campagna della Lovy Bag Trussardi nel 2016, la Hunziker non ha mai legato la propria immagine a quella dell’azienda.

Nell’armadio della ormai ex signora Trussardi i brand di moda sono moltissimi e spaziano dal low cost ai top brand: la fedeltà coniugale non è mai stata estesa all’uso esclusivo dei capi di famiglia. Che sia una scelta sua o piuttosto una linea aziendale, non è dato sapere.

La sorpresa è Armani

Tornando al post, viene da chiedersi quale sia la novità lavorativa di Michelle Hunziker. Reduce dal successo di All Toghether Now, la conduttrice ha annunciato sibillina una nuova avventura. A due settimane da Sanremo, in molti hanno pensato a un’ospitata all’Ariston. E ricordato il suo Sanremo, in cui la bionda svizzera ha alternato abiti di Giorgio Armani, di Alberta Ferretti, di Moschino e anche Trussardi (beccando, con questi ultimi anche qualche critica). Aspettiamo di conoscere il prossimo palco della Hunziker, quel che è certo è che con Giorgio Armani la collaborazione continua, con Tomaso Trussardi purtroppo… no.

