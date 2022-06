La star a New York per la première del docufilm sulla sua vita è ricorsa al trucchetto di Kim Kardashian per alzare il décolleté

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ma veramente Jennifer Lopez ha 52 anni? E’ questa la domanda che viene da porsi guardando la star in occasione delle sue ultime uscite mondane. Con il suo corpo tonico e il suo volto fresco, JLo è splendida. Questa settimana ci ha regalato ben due red carpet, uno più bollente dell’anno.

Pronta alle nozze con Ben

Jennifer Lopez sta vivendo un periodo d’oro. Sul fronte lavorativo, tutti la vogliono: tra film, collaborazioni e progetti vari è sempre richiestissima. Nella vita privata poi, è tutto rose e fiori. La sua love story bis con Ben Affleck fa palpitare i cuori e ora i due sono pronti per sposarsi. Ad aprile lui l’ha chiesta in sposa (per la seconda volta, a distanza di quasi vent’anni), inginocchiandosi con in mano uno strepitoso diamante verde dal costo esorbitante (ECCO tutti i dettagli dell’anello da sogno). Lei ha ovviamente accettato e poi ha cantato la sua gioia al mondo intero. Una felicità che si vede anche sul tappeto rosso, dove Jennifer è apparsa raggiante.

Il look country-sexy

In occasione degli MTV Movie and TV Awards, andati in scena a Santa Monica il 5 giugno, Jennifer Lopez ha sfoggiato un provocante outfit dal sapore country firmato Monot. Sopra al lungo vestito nero, JLo indossava infatti un gilet dallo scollo profondissimo, che sottolineava il décolleté. Capelli svolazzanti e altissime platform del suo brand di calzature completavano il look provocante, che era tuttavia nulla in confronto a quello che sarebbe venuto qualche giorno dopo.

Related Posts

Nei pannelli trasparenti

Siamo a New York, alla serata di apertura del Tribeca Film Festival. Jennifer Lopez presenta Halftime, il docufilm sulla sua vita. Poteva la protagonista non optare per una mise da far girare la testa? Total black per la popstar, super sexy con un vestito di Tom Ford, reso piccante da panelli trasparenti su seno e fianchi. Un modello che lasciava davvero poco all’immaginazione.

Il trucchetto da star

Quasi tutti si sono concentrati sulle famose curve di Jennifer Lopez, che facevano capolino dal tessuto. In pochi si sono però accorti che Jennifer è ricorsa a un trucchetto per sollevare il seno. Sulle scapole infatti si intravede del sottile nastro adesivo, che corre su fino al collo, con lo scopo di sorregge il lato A. L’attrice non è certo la prima che si avvale dello scotch (QUI Kim Kardashian e QUI Ashley Graham), questo stratagemma è usato da moltissime star. Aiutino o meno, JLo è comunque strepitosa: sbirciala nella gallery.