Nicoletta Romanoff, i dettagli del matrimonio con Federico Alverà

Matrimonio a sorpresa per Nicoletta Romanoff, che ha sposato lo scorso 23 novembre Federico Alverà. L’attrice italiana e l’allenatore di rugby hanno detto sì a Castagneto Carducci, borgo della Toscana, davanti agli amici e ai parenti più stretti. La coppia ha infatti optato per una cerimonia riservata, tenuta segreta fino a cose fatte e strabordante di amore.

GLI AMORI PRECEDENTI

Questa è la terza relazione importante per Nicoletta Romanoff. Prima le nozze da giovanissima con Federico Scardamaglia, dal quale ha avuto due figli, poi la lunga relazione con Giorgio Pasotti, con cui è diventata mamma per la terza volta. Adesso Nicoletta sembra aver trovato la felicità con Federico Alverà. I due hanno avuto una bambina, Anna, un anno e mezzo fa.

L’ANNUNCIO DELLE NOZZE

“And we said yes”, ha scritto Nicoletta Romanoff su Instagram, sotto a uno scatto della coppia all’uscita dalla chiesa. Un evento country-chic con un mood incredibilmente romantico. Il calesse trainato da due cavalli in giro per il paese, il bouquet di tralci d’uva in onore del luogo che li ha accolti e poi gli stupendi abiti della sposa.

I DUE ABITI DELLA SPOSA

Per il grande giorno Nicoletta Romanoff ha indossato ben due abiti. Per la cerimonia la star ha scelto una delicata creazione in tulle di Luisa Beccaria, con profondi scolli a V sia sul décolleté che sulla schiena. Il vestito ha una base bianca e sfumature di colore che spaziano dal viola al rosa sugli sbuffi delle maniche. Per il party Nicoletta si è cambiata, puntando su un modello su misura Philosophy di Lorenzo Serafini. Il vestito ha un’apertura frontale con tantissimi bottoncini, rouche e un delicato tessuto plumetis.

GLI OUTFIT DI CAMPGNA

Nei giorni precedenti al matrimonio la coppia ha deliziato gli ospiti con passeggiate nelle vigne e deliziosi pranzi. Nicoletta Romanoff ha alternato outfit “da campagna” con stivaloni, maglioni comodi e pantaloni in velluto a un look total white con top monospalla di Federica Tosi.

GLI OSPITI FAMOSI

Diversi i volti noti presenti, da Camila Raznovich a Gherardo “Barù” Gaetani, famoso volto televisivo e cugino della sposa. E’ stato proprio lui a pubblicare dopo la cerimonia un video degli sposi sul calesse che incarna perfettamente lo stile di questo matrimonio country da favola.

