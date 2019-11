Paulo Dybala segna e la fidanzata si “tira su” la maglietta

Paulo Dybala ha dimostrato in campo contro l’Atletico Madrid che può portare la Juve molto avanti in Champions League. Il gol su punizione ha permesso ai bianconeri di vincere. Ma Paulo ha altri motivi per sorridere. Nei suoi pensieri c’è la compagna Oriana Sabatini, alla quale ha dedicato la rete. Lei, bellissima e sensuale, ha festeggiato sui social tirando su la maglietta e mostrando con foto bollenti in topless.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini non perdono occasione per dichiararsi l’amore che provano. L’esultanza di Paulo Dybala in campo è il codice con cui il calciatore le dedica le prestazioni sul campo verde. Le due dita appoggiate sul mento che, come ha spiegato Oriana su Instagram, sono il loro modo per dirsi “ti amo” a distanza. Lei ha replicato, postando una foto con lo stesso gesto e una serie di scatti seducenti.