Rafa Nadal sposa Xisca: i dettagli dei look nuziali

Il caldo sole di ottobre, il mare blu, il cielo terso e due innamorati che si giurano amore eterno dopo 15 anni di fidanzamento. Potrebbe sembrare la descrizione di molti matrimoni e invece qui c’è uno sposo d’eccellenza: Rafa Nadal. Il tennista attualmente numero 2 al mondo, con un patrimonio stimato di 180 milioni di dollari, ha detto sì alla compagna di sempre, Xisca Perelló, assicuratrice in banca.

Per celebrare le nozze è stata scelta la proprietà più costosa di Spagna, la residenza La Fortaleza, a Maiorca, isola d’origine della coppia. Circa 350 gli ospiti, dal penultimo re Juan Carlos ai tennisti Feliciano Lopez e Fernando Verdasco, per un matrimonio blindatissimo, dal quale sono stati banditi i telefoni cellulari. Rafa Nadal e Maria Xisca Perelló sono infatti molto riservati e, per quanto ricchissimi, hanno scelto la semplicità che li contraddistingue per il giorno più importante.

Mood discreto anche per gli outfit degli sposi. Maria Xisca Perelló si è affidata alle sapienti mani della designer Rosa Clará, che ha creato un abito dal sapore fresco e delicato. Il vestito con gonna svasata e strascico leggero ha maniche lunghe, girocollo e corpino rivestito di pizzo francese in stile Art Deco con motivi grafici e micro-strass incastonati. Per il party la sposa ha scelto un secondo abito più sensuale, con scollo all’americana e schiena scoperta.

Made in Italy per Rafa Nadal, che ha scelto un tight grigio realizzato su misura da Brunello Cucinelli. Sorridenti, innamorati e ben vestiti!

