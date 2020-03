I piedi hanno sempre destato nelle persone una sorta di curiosità. Non bisogna essere particolarmente feticisti per ritrovarsi a fissare forme anatomiche e camminate. Certo, c’è poi un sottobosco di appassionati quasi ossessivi che ha creato negli anni gruppi social e siti web dedicati. C’è sempre molto interesse anche intorno ai piedi delle star e in particolare al numero di scarpe che portano.

Le famose indossano notoriamente le calzature più belle del mondo, i loro piedi sono sempre fasciati da scarpe costosissime. Mentre vediamo le stelle ballare in tv, presentare, posare in servizi fotografici, ci interroghiamo sul loro peso, la loro altezza e il loro numero di scarpe. Piedini da fata o “barche” di dimensioni considerevoli, vi sveliamo che numero portano le star di casa nostra.

Partiamo dalla celeb con il piede più minuto: l’americana Justine Mattera porta un delicato 36. Da un estremo all’altro, la conduttrice Caterina Balivo infatti vanta un 41.5 ma non rinuncia certo alle scarpe sensuali. Per stare sul trend maxi, non stupisce che Federica Pellegrini abbia il 41. Con le sue “pinne” la nuotatrice è un vanto italiano nel mondo.

Come numero di scarpe il 38 va per la maggiore tra le nostre stelle: lo portano Ilary Blasi, Diletta Leotta, Elisabetta Canalis e Giulia Salemi. Non manca l’esercito del 39 con Melissa Satta, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi. Stesso numero per Chiara Ferragni. L’influencer viene spesso spesso presa in giro per i suoi “piedoni”, anche e soprattutto dal marito Fedez.

Il 37 è invece considerato il numero perfetto e può vantarlo Belen Rodriguez. Del resto non c’è davvero niente di imperfetto nello scatto dell’argentina che mostra i suoi piedi nelle preziose pump di Roger Vivier. Scopri nella gallery che taglia di scarpe portano le bellissime.

