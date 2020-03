MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Cosa è cambiato con la quarantena? Praticamente tutto. La vita di ciascuno di noi ha preso un strada differente, più intima e familiare. Il “mestiere” di influencer ne risente e si adegua: ne sa qualcosa Paola Turani, che con i suoi 1,3 milioni di follower si trova tutti i giorni a dover inventare contenuti per i social network. Annullati gli shooting e gli eventi mondani, come si intrattiene il pubblico da casa? “La mia amica mi ha saggiamente ricordato che una volta ho parlato per una giornata intera di un TAPPETINO DA BAGNO LEOPARDATO e che quindi, per me, non sarà di certo questo il problema” scherza Paola su Instagram. La sua arma vincente, oltre a una spiazzante bellezza, è l’ironia.

“I sabato sera di qualche mese fa vs i sabato sera di oggi” scrive Paola Turani affiancando due foto di lei allo specchio. Nella prima è chic con un minidress nero Amen con le piume sul corpetto, piega liscia, make up e tacchi alti Jimmy Choo. Nell’altra sfoggia un tutone grigio, calzini e una coda alta che trattiene i capelli ricci.

L’outfit da casa ha sostituito pienamente il guardaroba ricercato e stiloso con cui si agghindava prima della pandemia. Ma come insegna il marketing, anche in questo caso c’è un settore merceologico adatto. A fornirle l’outfit per stare in casa ci pensa stavolta Adidas. Paola Turani alterna tute a maxi felpe, comodi completi e pantaloni con i riconoscibilissimi segni grafici del colosso del’abbigliamento sportivo.

Un altro brand “da quarantena” è Intimissimi: in reggiseno in bagno, o in pigiama davanti alla tv, Paola Turani è comunque bellissima. Lei ammette di truccarsi di tanto in tanto e scegliere qualche vestito carino solo per mandare qualche foto ai follower: non lo sa che probabilmente la preferiscono tutti al naturale, mentre passa l’aspirapolvere e rovista nella cuccia dei cani?

