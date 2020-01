Beyoncé pubblicizza le scarpe… con il sedere

Il corpo esibito fa vendere. E’ così da sempre e, tendenzialmente, rimarrà così per sempre. Lo sa bene anche Beyoncé che pubblicizza le sue nuove scarpe… appoggiandole sul sedere. La cantante è esplosiva nella campagna per il lancio della collezione Ivy Park x Adidas, da lei disegnata.

Pose ammiccanti, un body a tanga che svela il lato B, lunghissime treccine afro con perline che riproducono il logo del marchio e tanta pelle nuda. Le chiavi per il successo ormai le conosciamo tutti e Beyoncé, esperta imprenditrice, ancora di più.

Nata nel 2014 dalla collaborazione tra Beyoncé e Sir Philip Green, proprietario di Topshop, Ivy Park sembrava quasi destinato alla chiusura dopo la rottura tra i due, dovuta ai presunti abusi sessuali di cui Green si è visto accusato. La cantante però è riuscita a creare un sodalizio, tanto storico quanto remunerativo, con Adidas ed è ora pronta a rilanciare le sue idee in pompa magna.

Dal 18 gennaio sarà possibile acquistare, online e in negozi selezionati, la gamma di prodotti ideati da Beyoncé, con un range di prezzo che spazia dai 25 ai 250 dollari. I capi, giusto mix di femminilità e sportswear funzionale, racchiudono tutto il dna della popstar. Colori accesi, forme aderenti mischiate a volumi esagerati, tacchi alti e sneakers rivisitate: si preannuncia il sold-out in poche ore.

Forte delle amiche famose, Beyoncé sta già distribuendo outfit a destra e a sinistra, facendo recapitare enormi scatole arancioni direttamente nelle ville hollywoodiane delle bellissime. La più entusiasta sembra essere Reese Witherspoon, che sfila con leggings, tute intere e cappellini. Hailey Baldwin si mette la tuta e va direttamente in palestra mentre Laverne Cox ammicca sensualmente all’obiettivo. Se c’è una cosa che Bey sa fare bene è accontentare tutte le forme e tutte le taglie. Siamo certi che la fatica per riuscire ad accaparrarsi i pezzi Ivy Park x Adidas valga quanto un’estenuante seduta in palestra!

