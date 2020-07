Paola Caruso mamma sexy in vacanza con Michelino

“Solo quando arrivo qui per me inizia l’estate”, annuncia Paola Caruso appena sbarcata in Sardegna. Il tempo di disfare le valigie ed è subito pronta per godersi lunghe giornate di mare e relax con il suo Michelino. Su Instagram documenta la sua vacanza da mamma fashion, con look scelti con cura sia per sé che per suo figlio. Curve sottolineate da abiti avvolgenti, décolleté strizzato in scollature esagerate, trasparenze intriganti, fisico in mostra in bikini striminziti… in quanto a sensualità la ex Bonas non è seconda a nessuno.

I look da vacanza di Paola Caruso

Di giorno in spiaggia, Paola Caruso è una bomba sexy in costume. L’intero Yamamay mette in risalto il suo seno florido, il bikini rosa regala uno scorcio mozzafiato sul suo lato B perfetto. Mentre posa in versione angelo sexy si gira di spalle e mostra le ali tatuate sulla nuca. La sera invece seduce con abiti lunghi e svolazzanti. Il vestito arancione Roberta Biagi ha un intrigante corpetto di pizzo che esalta il seno e uno spacco profondo che scopre la coscia. Paola Caruso lo abbina a sandali flat e borsa Valentino: una mise perfetta per le notti mondane in Costa Smeralda.

Sempre con il suo Michelino

Che sia giorno o che sia sera, Paola Caruso non è mai troppo lontana da suo figlio Michele, per gli amici Michelino. Nato nel marzo 2019 dalla storia (finita malissimo prima della nascita del piccolo) con il manager Francesco Caserta, è lui l’unico amore della showgirl. Insieme al cane Chanel, è protagonista di tanti scatti social di sua madre: non poteva mancare nel reportage delle vacanze sarde. “Tre è il numero perfetto” scrive Paola Caruso a corredo di una serie di foto al tramonto con i suoi compagni di viaggio. Tutti in pompa magna per l’occasione, ma soprattutto coordinati: lei in un frusciante abito turchese dallo spacco profondo, il cagnolino con il guinzaglio in nuance, il bambino in total look Versace dello stesso colore di quello della mamma. Un trio davvero perfetto!

