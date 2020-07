Nicki Minaj, i dettagli stravaganti del suo look per annunciare la gravidanza

MORSO DELLA VIPERA un voto al colore adatto per questa occasione come lo indossa pericolosamente sexy 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

And finally, the Virgin Mary. E finalmente, la Vergine Maria. Insieme a queste parole Nicki Minaj ha pubblicato su Instagram una foto di lei con il pancione, scattata da David LaChapelle. Lunghissima parrucca a fili color argento, abito bianco che copre giusto lo stretto indispensabile e un’ambientazione bucolica. Nell’immaginario collettivo però la cantante è quanto di più lontano ci possa essere dalla Vergine Maria. La sua rivisitazione dell’evento biblico è quantomeno pop, in pieno stile LaChapelle.

La rapper trinidadiana naturalizzata statunitense è in attesa del primo figlio dal marito, Kenneth Petty, conosciuto quando era adolescente. Quella dell’iconico fotografo non è l’unica immagine scelta per annunciare la gravidanza. Nicki Minaj, che non ama passare inosservata, si è fatta scattare una serie di fotografie dove svela il pancione in crescita, abbigliata con un look colorato e studiatissimo. Capelli giallo paglierino, trucco arcobaleno, tante catene al collo e zeppe vertiginose da spogliarellista con perle e piume.

Il dettaglio più stravagante però è il reggiseno realizzato su misura da Lacey Dalimonte, con un preavviso di sole 48 ore. “Ero in Michigan dalla mia famiglia quando ho ricevuto un’email da Aquiles, lo stylist di Nicki, dove mi parlava del progetto”, ha dichiarato la designer. Il bozzetto del capo è stato disegnato sull’aereo che la riportava a Los Angeles e, in pochissimo tempo, Lacey si è messa all’opera. Due tettarelle al posto dei capezzoli, ciucci, biberon, caramelle, sonagli, bamboline e un’infinità di cristalli Swarovski: l’esclusivo top racchiude tutte le chiavi della maternità. “Amore. Matrimonio. Un bambino”, scrive sui social una Nicki Minaj che scoppia di felicità. Restiamo in attesa di scoprire i primi vestitini esagerati che farà confezionare per il piccolo (o piccola) in arrivo.