Vip con la camicia: dalla Ferragni in Versace alla Leotta in Etro

La camicia è un capo tanto di uso comune quanto iconico. Il classico capo maschile assume una valenza completamente diversa quando sfoggiato da una donna. Aperta a far intravedere il seno, annodata in vita per svelare la pancia, con le maniche arrotolate: sono tante le versioni per renderla sexy. Le vip amano il trend della camicia e, tra i tanti costumi dell’estate, nei loro profili social sfoggiano anche camicie sensuali. E’ il caso di Miriam Leone che posa maliziosamente a gambe nude, ammiccando alla fotocamera, e di Elena Santarelli, splendida e fantasiosa più che mai tra i fiori in terrazza.

Diletta Leotta usa la sua camicia Etro come vestito, abbellita da una cintura in vita: allo stadio gli sguardi sono tutti per lei. Ci sono vip che preferiscono però modelli di camicia più avvitati e in tessuti impalpabili. Chiara Ferragni si fa un selfie nel modello in seta con stampa Jungle di Versace, abbinato a semplici pantaloni neri e a capelli voluminosi. A spasso con il suo Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia punta sui carretti siciliani di Dolce&Gabbana mentre Caterina Balivo legge nella blusa a pois di Oltre. Intramontabile mood maschile o provocante versione femminile? Per la camicia prendi spunto nella nostra gallery.

