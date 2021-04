Il Punto Z di Tommaso Zorzi si guadagna una nuova veste: da rubrica all’interno della puntata dell’Isola a format in piena regola, a metà tra talk show, gioco e varietà. Esordio alla conduzione per il vincitore del Grande Fratello Vip, col pallino della tv, che vede realizzati i propri sogni e si ritrova protagonista dei principali programmi Mediaset. Affiancato da un team di 40 autori, Tommy si intratterrà con ospiti a sorpresa, il primo dei quali è stato Giulia Salemi.

Il punto Z

Schietto, orgoglioso, esibizionista, un po’ imbarazzato, raffinato, permaloso, gossipparo e molto social. Tommaso Zorzi ha modo, con il punto Z, di mostrare le sue istrioniche qualità nel mondo dell’intrattenimento. Dalla imitazione di Faribah Terani, ai continui rimandi sul cachet Mediaset, ai costanti doppi sensi (“Più grande, a me piace grande”, parlando della grafica esclusivo), ha gestito un’ora di intrattenimento piacevole che ha fatto il pieno di like sui social. L’hashag #ilpuntoZ è stato primo tra i trend topic italiani.

Oltre alla Salemi, Tommaso Zorzi si è cimentato anche con un ospite di tutto rispetto, Maurizio Costanzo. Non manca il “gioco dei piselli” che ripropone con una allusiva rivisitazione il famoso quiz della regina della televisione Raffaella Carrà.

Il look di Tommaso Zorzi

In blu, casual ma ricercato: lo stile che abbiamo imparato a conoscere al GFVip. L’outfit per la prima puntata è firmato Kenzo. Si tratta di camicia e pantaloni in denim con la stampa K-Tiger del brand, perfetta per ricordare le esotiche location dell’Isola dei Famosi. Ai piedi delle sneakers Adidas, un classico della scarpiera Zorzi.

LEGGI ANCHE >>>Tommaso Zorzi, l’esperto di stile del GF Vip<<<

Gulia Salemi e la zucchina

Nonostante le litigate, o forse proprio a causa di esse, il primo ospite del Punto Z è stata Giulia Salemi. Vecchia conoscenza di Tommaso Zorzi, con cui ha avuto modo di confrontarsi (e scontrarsi) ampiamente in maniera mediatica, l’ex gieffina non se l’è fatto chiedere due volte.

“I Prelemi hanno progetti per il futuro? Matrimoni? Figli? Sei incinta? Aiuta il mio share!”, l’ha punzecchiata Zorzi, in merito alla relazione con Pierpaolo Pretelli.

Con un minidress monospalla Amen, Giulia Salemi ha conversato su diversi temi, lasciandosi andare a una confessione intima sulla mamma Fariba: “Sono 10 anni che non vede… una zucchina!”. Il suo messaggio a Zorzi, chiuso nella “Tommy Card” e svelato solo alla fine, ha colpito nel segno.

Un’ultima informazione per i fan di Giulia Salemi. La stessa Giulia sta per lanciare il proprio talk, “Salotto Salemi“, in cui intervisterà delle personalità mentre le trucca. Il suo primo ospite sarà proprio la sorella di Tommy, Gaia Zorzi.

