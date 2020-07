In vacanza su e giù per lo Stivale, dalla Valcamonica alla Sicilia, l'attrice sfoggia un look più bello dell'altro

Dalle vette della Valcamonica alle acque limpide della Sicilia, su e giù per lo Stivale, per Paola Turani l’estate 2020 è tutta italiana. Al suo fianco sempre l’inseparabile marito Riccardo Serpellini, con cui è sposata da un anno, e i due cani Nadine e Gnomo. Postare su Instagram l’album delle vacanze le ha offerto un’occasione unica per sfoggiare outfit sempre diversi, uno più bello dell’altro. Dai bikini succinti ma sempre chic agli abiti freschi e svolazzanti, l’attrice ne ha per tutti i gusti.

Paola Turani e Riccardo Serpellini hanno scelto la meravigliosa Taormina come sfondo ai festeggiamenti del loro primo anniversario di nozze. L’attrice ha atteso il marito affacciata a una terrazza con vista panoramica sul mare, bellissima in un lungo vestito blu Atelier Eme. Romantica ed elegante per l’importante ricorrenza, non poteva che scegliere lo stesso brand dei suoi tre abiti da sposa. “L’abito ha avuto un successone”, ha commentato su Instagram. Super teneri in Sicilia, Paola e Riccardo si sono abbracciati e si sono scambiati coccole social, mostrandosi affiatatissimi.

Da Sud a Nord, Paola Turani è trasformista e in fatto di look non rinuncia a niente. In montagna a Ponte di Legno, in Lombardia, indossa shorts, giacca in jeans e sneakers per le passeggiate nei prati con i cani. In barca al largo delle Eolie alterna bikini sexy Wikini Woxer (di cui è testimonial) ad abiti freschi dai colori vibranti o scenografici, come quello bianco con dettagli in pizzo Amen Style. Per un picnic sul prato, a Salò, è bucolica con top Zara ed espadrillas con zeppa. Fresca e romantica tra i campi di grano in Emilia, Paola Turani sceglie un abito a mega pois bianco e nero H&M e lo abbina a un cappellone di paglia da contadinella provetta.

Insomma, il look giusto per ogni meta e per ogni occasione, per un’estate all’insegna dello stile… guarda tutti gi outfit nella gallery e prendi spunto per il tuo guardaroba.

