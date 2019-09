Piedi nudi: la rivincita su Instagram

“Io ho un talento che non tutti hanno. Quello di mettermi comoda ovunque mi trovi“, scrive Marina La Rosa a corredo di una foto in cui poggia i piedi nudi sul sedile del tassista, che ignaro prosegue la sua corsa. “In punta di piedi. Levati dai piedi. Ventisei ossa, centodieci muscoli e centinai di nervi. Piedi” prosegue la siciliana a corredo di un’altra foto con le sue estremità dalle unghie laccate rosse. Marina La Rosa è brava anche nell’uso di #hashtag appropriati (#piedi #apiedinudi #anatomiaperfetta #ioeimieipiedi) ma non è l’unica a fare sfoggio social di questa parte del corpo.

Costretti nelle scarpe per tutto l’inverno, è in estate che i piedi si prendono una bella rivincita: a contatto col pavimento, immersi in acqua fresca e… bene in mostra sui profili Instagram. Le estremità delle vip godono durante la bella stagione di un’attenzione particolare, stuzzicando follower tradizionali e feticisti.

Incredibile quanto un’immagine del genere possa stimolare la fantasia più di un bikini o di un bacio e ricevere i “like” degli internauti: l’influencer Giulia De Lellis ha sdoganato la love story con Andrea Iannone postando un eloquente video in cui si fa baciare i piedi dal pilota.

Alessia Marcuzzi è un’altra fan delle foto a tema, preferibilmente in contesti marini. Piedi in piscina è una categoria che gode anch’essa di numerosi fan, come Ludmilla Radchenko. Non solo: guarda nella gallery la pedicure delle vip e… riconoscile dai piedi!

