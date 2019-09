Lo slip riducibile è il trend più hot dell’estate

Di bikini in questa estate 2019 se ne sono visti di tutti i colori, forme e dimensioni ma, adesso che mare, sole caldo e spiagge iniziano ad essere un lontano ricordo, è ora ti tirare le somme. C’è un modello in particolare che ha spopolato tra le star: il costume con lo slip riducibile. Un piccolissimo pezzo di tessuto che può scorrere su un cordino, micro anche quello, e diventare così più o meno coprente, un pezzo minimal ma dall’altissimo potenziale hot.

Ovviamente le bellissime, tanto italiane quanto straniere, hanno scelto di indossarlo il più ridotto possibile, celando così giusto lo stretto indispensabile. Lorella Boccia ha infuocato la sua luna di miele in Polinesia con i bikini Sand mentre Alessia Fabiani in barca pensa già al Natale e punta tutto sul tartan.

Emily Ratajkowski può ritenersi l’influencer che per prima ha lanciato questo trend nel mondo, grazie agli striminziti modelli della sua linea Inamorata. C’è chi punta sul monocolore, come Bianca Atzei in Golden Point e chi si gioca tutto sulla fantasia, come Valentina Vignali in Mega Swim. Voi cosa ne pensate della tendenza swimwear più bollente dell’anno?

LEGGI ANCHE

>>>Retrospettive in barca: il nuovo topless<<<

>>>Le star con la logomania nel costume<<<