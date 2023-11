Pink per tutte: colpo di coda del Barbiecore

L’autunno non è mai stato così rosa come quest’anno. La pink mania, sbocciata in estate con l’uscita del film “Barbie” di Greta Gerwig, continua a mietere le sue vittime fashion, nonostante l’abbassarsi delle temperature e l’ingrigirsi del cielo. Quello del barbiecore è un trend che non accenna a spegnersi, anzi sembra diventare sempre più seguito.

Cosa significa barbiecore, il trend che tinge la moda di rosa

Con il termine barbiecore si indica lo stile che prende spunto dal modo di vestire delle Barbie: femminili e glamour ma soprattutto… pink. Chi segue questo trend ama vestirsi di rosa, indossare accessori giocosi e ricreare look iconici della famosa fashion doll. Diventato popolarissimo in estate, in concomitanza dell’uscita del film “Barbie” con protagonista Margot Robbie, su Instagram ha spopolato tra gente comune e celebrity. Dopo la pausa estiva, in tv, si sono moltiplicati i look in rosa: dai talent, ai programmi di gossip, alle trasmissioni sportive.

Barbiecore style: chi sceglie i colori tenui

Il rosa assume infinite sfumature sui look delle vip fan del barbiecore, da quelle più delicate alle più accese. Gioca con le nuance tenui Diletta Leotta con la sua mise Benetton composta da camicia, minigonna e mocassini (con tacco) e calzini con sfumature che vanno dal pesca al salmone. Lo slip dress total pink di Kim Kardashian, che scivola sinuoso sulle sue curve, ha un punto di rosa più freddo, romantico e delicatissimo. Anche Silvia Toffanin sceglie il pink. Per la conduttrice di “Verissimo” un elegantissimo abito Moschino che sottolinea il suo fisico perfetto, di un vivace color fucsia.

Le Barbie portano i pantaloni

Non solo gonne e abiti però: le vere Barbie sanno portare anche i pantaloni. Lo dimostra Maria De Filippi che ha sfoggiato un tailleur Etro proponendolo in due declinazioni: elegante con tacco alto a “Tu sì que vales”, sporty ad “Amci” con le sneakers.

Barbiecore con un tocco mannish anche per Letizia di Spagna, che ha indossato un completo Hugo Boss il cui taglio formale è addolcito dalla nuance delicata. Frizzante e sbarazzina Rebecca Staffelli ha dato la sua versione con crop top e trousers in paillettes dal colore acceso e vivace.

Come Barbie in carne ed ossa

Interpretando lo stile di Barbie c’è anche chi finisce per somigliare alla celebre bambola dalle curve perfette. E’ il caso di Paris Hilton: bionda, bella e glamour con un look total pink che tra fiocchi, strascichi e punti luce farebbe davvero invidia alla fashion doll. E che dire di Heidi Klum, sensualissima in un minidress Tom Ford dalle trasparenze ammiccanti? Tra chi segue il trend barbiecore c’è anche Taylor Mega che con i capelli lunghissimi e l’abitino attillato che esalta il suo fisico sembra fin troppo bella per essere vera.

Tra le vip che scelgono il rosa c’è anche Sabrina Ferilli: scopri nella gallery quali sono le altre vip pazze per il barbiecore…

