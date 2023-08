Sulla scia di Barbie, estate in rosa per le vip

Il film Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling e diretto da Greta Gerwig, è il fenomeno dell’estate. Da quando è uscito al cinema ha polarizzato le opinioni degli spettatori ma su una cosa ha messo tutti d’accordo: il rosa è il colore preferito dell’anno. Lo confermano anche le vip che, sulla scia della bambola più famosa di tutti i tempi, hanno riempito i loro guardaroba (e le pagine social) del colore femminile per eccellenza. Il barbiecore ormai è inarrestabile.

Pastello e confetto

Le sfumature più chiare di rosa rendono i look romantici e delicati. Costanza Caracciolo ha scelto un abito Magda Butrym color confetto (lo stesso di Giulia De Lellis), che le fascia le curve come un guanto, arricchito da un’applicazione floreale sul collo alto.

E’ baby pink il vestito in georgette di seta bordato di piume che ha indossato Chiara Ferragni, un look molto chic e dal gusto Sixties per l’influencer che ha riempito le valigie delle vacanze di outfit in nuance.

Per la première milanese del film Barbie, Annalisa ha sfoggiato un miniabito bustier di raso Dolce&Gabbana di una nuance pallidissima. La tinta è sobria, ma il modello che richiama il mondo della corsetteria è tutt’altro che casto…

Vip in rosa shocking

Il rosa non è solo un colore da bambolina, come si può pensare di primo acchito. Basta scegliere una nuance accesa e vivace e subito i look si fanno grintosi e audaci. L’abito Amazuin indossato da Paola Turani ne è un esempio perfetto, reso ancora più sexy e intrigante dall’intreccio di laccetti. Total pink anche per Georgina Rodriguez con un minidress attillatissimo e bordato di pizzo e una lussuosa borsa Hermès.

Ilary Blasi ha posato per i social con una catsuit fucsia scelta per lei dalla figlia Isabel Totti: “Barbie fuori di testa”, ha commentato la conduttrice. Ma poi per andare al cinema si è cambiata…

Barbiecore anche in spiaggia

Il barbiecore sbarca in spiaggia, con le vip che scelgono il rosa anche per il loro beachwear. Paola Di Benedetto in costume Goldenpoint è perfetta, con le curve sinuose messe in risalto dal due pezzi. Beatrice Valli risponde con un bikini Calzedonia impreziosito da delicati petali color cipria e sceglie un modello abbinato anche per sua figlia Azzurra.

Kourtney Kardashian si lascia contagiare dal total pink per il premaman. Le sue curve esplosive sono incorniciate alla perfezione dall’intero che si apre sul pancione. Ma non fatevi ingannare dal colore: la star dei social è in attesa di un maschietto. Cerca la sua foto nella gallery…

