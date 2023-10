Al compleanno di Kim Kardashian tutte le ospiti in abito sexy: ecco chi non c’era

Rosso Balenciaga per la festeggiata, paillettes per Kendall Jenner, spacco profondo per Ivanka Trump: i look al party

Il 21 ottobre Kim Kardashian ha spento 43 candeline. Abituata a fare le cose in grande, la star ha organizzato una festa di compleanno da favola. All’esclusivo ristorante Funke di Beverly Hills, circondata dalla famiglia e dagli amici, si è accertata di essere la regina indiscussa del party.

Il look della festeggiata

Acclamata da fotografi e curiosi, Kim Kardashian è arrivata alla sua festa come una diva. E’ il rosso il colore scelto per il grande evento. Simbolo di forza, passione e sensualità, questa tonalità è perfetta per la soirée di cui è protagonista. Balenciaga è uno dei suoi brand di riferimento (la ricordate allo show parigino vestita di scotch?) ed è proprio una creazione della maison che Kim ha indossato per la sua cena di compleanno. L’abito Patched Bikini (3.200 euro) della collezione primavera-estate 2023, con dettagli cut-out e una miriade di laccetti che ricordano appunto un costume da bagno, strizzano le forme della Kardashian. Ai piedi l’imprenditrice ha sfoggiato dei sandali di René Caovilla, che le avvolgono maliziosamente la caviglia. Gli occhiali scuri celano lo sguardo, mentre la mini-bag è una preziosissima Kelly 20 di Hermès in coccodrillo nero.

La torta autocelebrativa

Con una star di questo calibro, la torta non poteva che essere autocelebrativa. Dopo la cena, Kim Kardashian ha spento le candeline. Il dolce è una fedele riproduzione in pasta di zucchero della cover di Fortune a lei dedicata. Nell’edizione ottobre/novembre 2023, che ruota attorno alle 100 donne più potenti del mondo, Kim è stata scelta come volto di punta. Nell’immagine di copertina la Kardashian (avvezza a comparire sui magazine) posa con un tailleur nero, che lascia intravedere un pezzo di pancia: formale ma sexy. Un traguardo importante per lei, celebrato nel migliore dei modi al suo party di compleanno.

Le sorelle (meno una)

A festeggiare Kim Kardashian sono accorse le sorelle e la mamma. Gli scatti di gruppo, tra baci, abbracci e sorrisi, lasciano intuire quanto il clan sia unito. La grande assente è stata però Kourtney Kardashian. L’influencer, che aspetta un figlio dal marito, Travis Barker, è prossima al parto. Lo stato di gravidanza avanzato impone senza dubbio più riposo del solito ma c’è chi dice che non si sia presentata alla festa a causa delle costanti litigate tra le due. Dal canto suo Kourntey ha fatto gli auguri a mezzo social a Kim. “Le gioie della sorellanza – ha scritto ironicamente – ti voglio profondamene bene, per sempre”. La star ha replicato così: “Kourt, settimana prossima faremo il nostro pic nic da riposo forzato a letto”.

I look delle donne di famiglia

Si fanno notare i look delle donne di famiglia al compleanno di Kim Kardashian. Mamma Kris Jenner ha optato per una tutina nera di Alexander McQueen, abbinata a cuissard di camoscio e a una borsa Dior. Total black anche per Kylie Jenner, stretta in un minidress di pelle con diverse zip. Ha scelto invece il bianco Khloe Kardashian, fasciata in un abito di maglina super aderente con il collo all’americana. Kendall Jenner ha puntato invece sulle paillettes. La top model è una visione in un long dress luccicante a maniche lunghe. In mano tiene stretta una borsa di Bottega Veneta.

Le invitate sexy

Non solo famiglia alla festa di Kim Kardashian: sono moltissime per star accorse per la serata losangelina. Del resto, alcune delle migliori amiche di Kim sono famosissime: i loro outfit sono uno più sexy dell’altro. Ivanka Trump è elegante con una gonna longuette color champagne dallo spacco generoso, abbinata a un crop top in tonalità. Hailey Baldwin gioca con i toni della marrone e con i volumi: la gonna è mini, la giacca Prada è over. Al collo non manca mai il ciondolo di diamanti con la “B”. Lauren Sanchez, fidanzata di Jeff Besoz, ha optato per un abito smanicato in pelle mentre Sofia Vergara ha preferito un top in pizzo di Dolce&Gabbana, portato con pantaloni in velluto di Tom Ford. Guarda nella gallery tutti i look dell’esclusiva festa di Kim.

Related Posts