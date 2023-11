Elisabetta Gregoraci in Vietnam con Giulio Fratini: la sua valigia è di lusso

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. I due fanno coppia fissa da oltre un anno e sono felicissimi. Benché la showgirl condivida pochi dettagli della sua relazione sui social, ogni tanto regala ai follower qualche scatto a due. Così è successo anche con il viaggio che Elisabetta sta facendo in Vietnam: la protagonista delle foto su Instagram è sempre lei (con i suoi outfit da sogno) ma Giulio ha fatto capolino nelle storie, per togliere ogni dubbio su chi fosse il suo compagno per questo tour indimenticabile.

Elisabetta Gregoraci in Vietnam con Giulio

I campi di riso a perdita d’occhio, il delta del Mekong, la vibrante Saigon, i canali di Hoi An: tra fascino e contraddizioni, le bellezze del Vietnam lasciano senza fiato. Elisabetta Gregoraci ha girato il mondo ma questo Paese mancava alla lista. Lei che abita a Monte Carlo insieme al figlio Nathan Falco Briatore, va spesso in vacanza in Kenya, dove l’ex compagno Flavio Briatore ha un resort esclusivo. Non mancano le capatine a Dubai o negli Stati Uniti e, ovviamente, il relax in Italia, Calabria in primis. La nazione del Sudest asiatico sta regalando alla Gregoraci emozioni uniche… e qualche batticuore. I monsoni infatti si stanno abbattendo con vigore. “Ci sono stati forti temporali tutta la notte. Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura” ha detto lei nelle storie di Instagram. Tra un acquazzone e l’altro, Elisabetta è riuscita a farsi scattare foto memorabili.

Il guardaroba da viaggio è firmassimo

E’ il fidanzato Giulio Fratini a realizzare le immagini spettacolari di Elisabetta Gregoraci in Vietnam. Lei è splendida e felicissima ma gli appassionati di moda non possono non buttare l’occhio anche al suo guardaroba da viaggio. Per lei un mix tra praticità e sensualità, del resto per una vacanza del genere è necessario mettere in valigia sia capi tecnici per le attività più adrenaliniche che proposte più chic per la sera. Shorts e canotte (come quella di Adidas x Gucci indossata in barca sul fiume con Giulio) compongono i look da giorno, alternati con maxi dress fantasia, come quello con le palme di Palm Angels (945 euro). Per le notti, la Gregoraci preferisce slip dress (si fa notare quello di Gucci con stampa floreale) o minidress che fasciano il fisico perfetto. Comodità ai piedi, con sneakers Nike o sandali neri Chanel. In mano Elisabetta ha quasi sempre una Mini Jodie bianca di Bottega Veneta (2.200 euro).

Tra lavoro e famiglia

Elisabetta Gregoraci è un vulcano. La star calabrese non si ferma mai, tra impegno sui social, lavoro in tv e collaborazioni varie. Dopo aver conquistato (ancora una volta) il pubblico televisivo come conduttrice di Radio Norba Cornetto Battiti Live, Elisabetta si è dedicata alla fashion week. Tra sfilate ed eventi, è stata una delle protagoniste dell’edizione di settembre. Lei però è anche una mamma molto amorevole ed estremamente presente: sempre al fianco di Nathan Falco Briatore, condividere spesso con i follower attimi di quotidianità insieme al figlio. E poi c’è l’amore con Giulio Fratini, che le fa palpitare il cuore: i due in Vietnam sono innamoratissimi… guarda nella gallery l’album delle vacanze.

