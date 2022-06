Principesco, sensuale e traforato: i tre vestiti da sposa di Ambra Lombardo

La ex gieffina sposa Lorenzo Cascino dopo un anno d'amore e sfoggia tre look che lasciano a bocca aperta

Sono state nozze da favola quelle di Ambra Lombardo, che ha detto sì a Lorenzo Cascino dopo appena un anno d’amore. La ex gieffina e l’imprenditore si sono conosciuti la scorsa estate a una cena tra amici e non hanno perso tempo. “Vi racconto la felicità” ha scritto la sposa su Instagram condividendo qualche scatto del suo giorno speciale e dei suoi tre look. Poche parole, ma a parlare sono le immagini della coppia felice.

Per il sì un abito da sposa principesco

Alla cerimonia religiosa, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, Ambra Lombardo sembrava una principessa delle favole. Indossava un abito da sposa Antonino Cedro (che ha firmato tutti e tre i look) in pizzo bianco di seta ricamato a mano con cristalli e dalla lunghissima coda. Il corpino, attillato e dalle trasparenze seducenti, sottolineava la silhouette e il punto vita, mentre la gonna era ampia e spumeggiante. A completare la mise, un velo corto anch’esso in pizzo e cristalli.

Ambra Lombardo sexy per il party di nozze

Dopo la cerimonia, è l’ora del ricevimento: una festa bellissima sotto le stelle in riva al mare. Ambra Lombardo ne approfitta per il primo cambio di look (QUI puoi vedere quelli delle spose di maggio). Tolto l’abito da sposa sontuoso, la ex gieffina ha optato per una mise decisamente più provocante. Sempre lungo e con strascico, il secondo vestito era aderentissimo, tanto da enfatizzare ogni curva, con trasparenze seducenti e ammiccanti regalate dalle forme geometriche dei ricami e una profonda scollatura sulla schiena con lace-up.

Ricami e frange luccicanti al taglio della torta

Al momento del taglio della torta, Ambra Lombardo ha sfoggiato la sua terza mise. Il bianco e i ricami scintillanti sono una costante ma il mood è decisamente diverso. Dal crop top cadeva una pioggia di frange luccicanti che carezzavano la pancia nuda, la gonna a vita bassa aveva uno spacco provocante. Tre stili diversi, ma tutti stupendi. Qual è il look più bello? Guardali tutti nella gallery…

