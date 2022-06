Maggio è, da tradizione, il mese delle spose. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia che ha messo un freno a qualunque tipo di cerimonia, se ne sono viste davvero poche e molte vip hanno preferito rimandare i festeggiamenti in attesa di un tempo più propizio. E ora che quel momento è arrivato, si sono sbizzarrite e hanno lasciato tutti a bocca aperta con il loro abito da sposa.

Cambio di look, tentazione irresistibile

Se fino a qualche anno fa di abito da sposa ce n’era uno solo, adesso la moda vuole che se ne sfoggino almeno due: uno per la cerimonia e uno per il party. Al momento del sì con Marco Fantini, Beatrice Valli ne ha scelto uno romantico e vaporoso Versace, con gonna ampia, velo lungo e guanti trasparenti. Per il party ha cambiato registro, puntando su una mise più glamour con corpetto scintillante con scollo all’americana e spacco vertiginoso.

Anche un’insospettabile come Cesara Buonamici ha ceduto al trend. Per il rito civile era in tailleur bianco, a rispetto della tradizione. Al ricevimento sulle colline Toscane invece ha preferito indossare un tubino floreale Dolce&Gabbana.

L’abito da sposa più gettonato è quello romantico

Per le nozze in chiesa con Filippo Magnini (del rito civile del 2021 ne abbiamo parlato QUI), Giorgia Palmas ha scelto una mise da principessa delle favole. Era meravigliosa alla funzione con un abito da sposa chic e delicato in pizzo Atelier Emè, dalla gonna ampia e vaporosa. Ma al ricevimento, oplà: via lo strascico e il vestito si trasforma come per magia in un modello a sirena. L’ex velina si è concessa anche un terzo vestito (maggiori dettagli dell’evento e dei tre abiti li trovi QUI).

Era amore vero quello messo a dura prova a Temptation Island: Carlotta Dell’Isola ha scelto un abito principesco per le nozze con Nello Sorrentino, celebrate sul Lago di Bracciano. Una nuvola di pizzo e tulle l’ha accompagnata al sì, mentre per il party ha scelto di indossare l’abito con cui si era sposata sua madre. C’è niente di più romantico?

Gli outfit più audaci, solo per chi non ha paura di osare

Se nell’immaginario collettivo l’abito da sposa ha la gonna lunga, c’è anche chi osa con la mini. E’ il caso di Kourtney Kardashian che, per entrambe le nozze (civili a Los Angeles e religiose a Portofino) ha scelto di scoprire le gambe. Stile audace, sfoggiato con fierezza e orgoglio e con la consapevolezza di avere alle spalle in esclusiva un colosso della moda come Dolce&Gabbana.

Anche Chloe Sevigny ha voluto osare alle sue nozze. Per lei tre abiti, uno più sexy dell’altro (guardali QUI). L’ultimo, quello per il party, è stato un vero colpo di scena: una tuta Mugler attillatissima e trasparente che lascia poco all’immaginazione. Guarda nella gallery l’abito da sposa che hanno scelto le vip per le nozze di maggio, quale ti piace di più?

Related Posts