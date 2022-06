Wanda Nara, la vacanza alle Maldive è bollente

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Da copiare 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Giugno è un mese di vacanza per il clan Icardi. Il calciatore del Paris Saint-Germain ha approfittato dello stop estivo per visitare Paesi esotici. Lui e la moglie Wanda Nara si sono prima regalati una vacanza di coppia (e di lusso) in Africa poi hanno recuperato i figli in Europa e sono partiti nuovamente alla volta delle Maldive. Il guardaroba dell’influencer è ovviamente firmatissimo e piccante.

Tra i gorilla con Mauro

Posto che vai… abbigliamento che sfoggi. Wanda Nara lo sa benissimo, ogni occasione richiede dei look adeguati. “Wanda in Rwanda” ha scritto l’imprenditrice per far sapere ai follower di essere in vacanza insieme al marito nello Stato africano. Lì la modella e Mauro Icardi si sono dedicati al safari, nello specifico alle passeggiate per l’osservazione dei gorilla. Giacca pesante, pantaloni cargo, stivali alti: gli outfit per la giungla sono tecnici e comodi. Non mancano però le proposte sexy, come il bikini rosa di Balmain mostrato maliziosamente nella natura. Gli Icardi si sono poi spostati a Zanzibar, dove Wanda ha sfoggiato un costume provocante via l’altro. Dopo un inverno complicato, tra gossip e presunti tradimenti (LEGGI i dettagli), tra i due è definitivamente tornato il sereno: le foto di coppia non mancano.

“Retrospettiva” maldiviana

E’ però alle Maldive che Wanda Nara ha dato il meglio di sé in quanto a sex appeal. Mauro e Wanda sono in un resort esclusivo con i figli. Le gite in barca, le corse sulla sabbia bianca, le nuotate tra i pesci, le cene luculliane: per gli Icardi le giornate trascorrono all’insegna del relax. La Nara ha trovato però un momento in solitaria per deliziare i fan. Cellulare alla mano, la modella si riprende allo specchio da dietro con addosso un provocante bikini nero dallo slip a perizoma. Ancheggia, si accarezza il lato B, si sistema il costume: il video è infuocato e lei è una meraviglia. Sbirciala nella gallery.

