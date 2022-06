Marcell Jacobs dalla pista alla passerella… che fisico!

Debutto come modello per il campione olimpico, un adone in salopette e ciabatte alla sfilata di Marcelo Burlon

Marcelo Burlon ha scelto una location meneghina importante per festeggiare i primi dieci anni del suo brand, County of Milan. Al Velodromo Vigorelli, tempio dello sport e della musica, è andato in scena uno show celebrativo, che ha racchiuso il dna del marchio ideato dallo stilista argentino. In passerella ha sfilato anche un modello d’eccezione: Marcell Jacobs.

Un anno tra sport e moda

Chi non ricorda la gioia del popolo italiano per la storica vittoria nei 100 metri di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo? Era l’agosto del 2021 e, da allora, la popolarità dell’atleta è in continua crescita. In quest’anno abbiamo visto Jacobs allenarsi duramente per nuove competizioni e trionfare nei 60 metri ai Mondiali Indoor di Belgrado. Lo sportivo non si è dedicato però esclusivamente al running ma anche alla moda. Abiti e gioielli sono una grandissima passione di Jacobs e della compagna Nicole Daza. Lui non lo nasconde di certo (GUARDALO in Giappone con la collana di diamanti) e si mostra spesso tutto firmato sui social. Adesso è arrivato il debutto come modello.

Un campione in passerella

Canotta bianca, salopette blu oversize, calzini e ciabatte: è con questo look che Marcell Jacobs ha calcato il catwalk della sfilata per la primavera-estate 2023 di Marcelo Burlon. I capelli rasati, i muscoli tonici, i famosi tatuaggi, lo sguardo fiero: il runner è un adone. Non ha corso (per la gioia degli altri protagonisti in passerella) ma ha vinto comunque il primo premio come top model più accattivante dello show. Gli applausi e gli sguardi di ammirazione non mancano, a conferma che Jacobs riesce bene in tutto quello che fa.

Fashion week con Nicole

Marcell Jacobs è stato protagonista anche in altre occasioni della Milano Fashion Week, questa volta in versione di ospite. Lui e Nicole Daza erano infatti seduti in prima fila da Dsquared2. Minidress fantasia con sandali e calze per lei, giacca in pelle nera, jeans stretti e stivali per lui: i due sono apparsi innamorati e ben vestiti. Presto Marcell e Nicole indosseranno però altri abiti, ben più importanti: quelli nuziali. Il 17 settembre infatti Jacobs e la compagna, già genitori di Anthony e Megan, si sposeranno sul lago di Garda. Nell’attesa sbircia la loro settimana della moda nella gallery.

