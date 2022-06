Chi pensava che il matrimonio più chiacchierato dell’anno sarebbe stato quello di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sbagliava di grosso. Il 9 giugno infatti si è sposata Britney Spears, spazzando via in un attimo tutta la concorrenza. La popstar ha detto sì a Sam Asghari in una cerimonia principesca nella sua villa di Los Angeles, davanti ad amici famosissimi.

Fiori e carrozza

Britney Spears l’aveva annunciato, “lo saprete solo il giorno dopo” e così è stato. Tutti gli invitati hanno mantenuto il segreto ma, da quando gli è stato concesso, hanno iniziato a pubblicare video e social all’impazzata. Il balcone interamente ricoperto di fiori rosa, una carrozza che ricorda in tutto e per tutto quella di Cenerentola, il principesco tendone dove Britney e Sam si sono scambiati le promesse: nulla è stato lasciato al caso. A 40 anni la Spears è giunta al terzo matrimonio mentre per il 28enne Sam Asghari è la prima volta.

La sposa in Versace

Le indiscrezioni sull’abito da sposa sono state confermate: è Versace il brand scelto da Britney Spears per il suo vestito nuziale. Nel novembre del 2021 l’artista aveva svelato che sarebbe stata Donatella Versace l’artefice della creazione (guarda QUI). La maison della Medusa ha confezionato un modello Atelier in seta composto da un bustino con scollo a V. Sulla gonna un profondo spacco laterale correva su tutta la lunghezza. Guanti bianchi e un velo da quattro metri e mezzo completavano il look, per la cui realizzazione ci sono volute 700 ore di lavoro.

Le fedi sono quattro

Versace anche per lo sposo Sam Asghari, elegantissimo con un tuxedo nero con dettagli in satin. Ai piedi il ballerino e personal trainer calzava un paio di mocassini in nuance con tacco dorato. Curiosi i dettagli sulle fedi. Britney Spears ne ha infatti richieste due alla designer di gioielli Stephanie Gottlieb, entrambe in platino e diamanti. Una è più semplice, da usare nella quotidianità mentre l’altra, con pietre di varie forme è più elaborata. Sono due gli anelli anche per Sam, uno più classico e l’altro con gli angoli arrotondati.

Sexy per la festa

Per la festa Britney Spears si è lasciata andare a balli e divertimento. Ovviamente, la sposa ha cambiato outfit, ben due volte. Prima ha indossato un minidress rosso con frange sulle maniche poi un blazer nero sensualissimo e cortissimo, che svelava le natiche. Sam Asghari non ha perso occasione per palpeggiare la neo-moglie sulla pista da ballo. “Non vi preoccupate, indossavo un tanga di diamanti sotto la giacca”, ha fatto sapere lei. In effetti il perizoma luccicante si intravedeva tra una mossa e l’altra.

Le star invitate

Pare che al grande giorno di Britney Spears non abbia partecipato nessun membro della sua famiglia d’origine, eccetto (forse) il fratello. Come noto, con il padre ha tagliato i rapporti mentre con la sorella e con la madre le acque sono agitate. Erano assenti anche i due figli di Britney, avuti dall’ex Kevin Federline. Gli ospiti illustri però non sono mancati. A partire da Donatella Versace, splendida in un lungo abito azzurro. Ha scelto Versace anche Paris Hilton, felicissima di fianco al marito Carter Reum. Drew Barrymore ha optato per un cappa di Valentino mentre Selena Gomez si è presentata con una jumpsuit blu.

Il bacio con Madonna

Come non citare Madonna, coloratissima nella seta di Dries Van Noten? La cantante non ha perso occasione per mostrare il suo look sexy, con tanto di calze a rete. Lei e Britney Spears si sono anche scambiate un bacio sulla bocca, come già fecero nel 2003 sul palco degli MTV Video Music Awards. Sbricia nella gallery tutte le foto di questo matrimonio stellare.

