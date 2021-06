Rihanna, spacco inguinale e seno in vista per l’uscita con il fidanzato

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Lei vale un milione di altre donne”. A dirlo è Asap Rocky, il fidanzato di Rihanna. La popstar e il rapper si conoscono da un decennio, hanno collaborato per lavoro e, tra alti e bassi, si sono amati a più riprese. Nel mezzo hanno avuto relazioni con altri, lui con Kendall Jenner e lei con il miliardario saudita Hassan Jameel. Dal dicembre 2020 però i due sembrano fare finalmente sul serio.

Innamorati a New York

Asap Rocky ha speso parole bellissime per la sua innamorata su GQ. “E’ l’amore della mia vita, la mia Signora. Quando lo sai, lo sai. La vita è molto più bella da innamorato”, ha dichiarato il cantante, che si è detto pronto anche ad accogliere dei figli, se è nel suo destino. Rihanna per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma le ultime foto scattate dai paparazzi a New York parlano da sole. Per una serata di coppia in una locale della Grande Mela, RiRi e Rocky sono apparsi affiatatissimi. Negli scatti lei gli sussurra qualcosa all’orecchio, lui le prende la mano: l’intesa è palese. A fine serata l’artista ha anche prestato la sua giacca di pelle nera alla fidanzata, probabilmente infreddolita. Per fortuna i fotografi erano riusciti a immortalare l’outfit di Rihanna prima che entrasse nel locale.

Rihanna tra spacco e trasparenze

Rihanna è famosa per il suo stile sopra le righe. Colori accesi, minidress, accessori esagerati. Il look della cantante per la serata con Asap Rocky è in linea con i suoi eccessi stilistici. Un abitino rosa a sottoveste fasciava il famoso corpo della star. Il vestito, realizzato in una seta sottile e trasparente, svelava quasi completamente il seno. In aggiunta, il modello era caratterizzato da uno spacco laterale profondissimo. Come se non bastasse, RiRi ha deciso di indossare un cappello fucsia in pelliccia sintetica e una maxi collana vintage di Dior. Ai piedi sandali altissimi, al braccio una preziosa borsa di Fendi, l’iconica Baguette. Non vuoi passare inosservata? Prendi spunto da Rihanna nella gallery.

Related Posts