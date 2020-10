Da Lizzo a Irina Shayk: per Rihanna si spogliano tutte

C’era un tempo in cui stampa, curiosi e fashionisti, a inizio dicembre, erano in fibrillazione per la messa in onda dell’annuale Victoria’s Secret Fashion Show. Gli splendidi Angeli, con i loro corpi tonici e svestiti, attraversavano la passerella con un irraggiungibile sex appeal, tra le performance di rapper e popstar. L’anno scorso, con l’annuncio della fine definitiva dell’evento (non senza polemiche nei confronti del brand) si è chiusa un’era televisiva, iniziata nel lontano 2001. Ci ha pensato però Rihanna a sostituire quella sfilata da sogno e a risollevare l’umore dei nostalgici.

Lo show più hot dell’anno

Nel 2018 la popstar (e attrice, modella, imprenditrice) ha lanciato la sua linea di lingerie, Savage x Fenty. Modelli piccanti, pizzi, aperture strategiche sull’inguine, colori accattivanti e taglie (dalla XS alla 3XL) pensate per soddisfare le donne di tutte le forme. Un successo planetario che ha fatto guadagnare a Rihanna nel primo anno di produzione ben 150 milioni di dollari.

In queste settimane di fashion week, è ora di presentare anche la nuova collezione di Savage x Fenty e per farlo Rihanna ha pensato a uno show esagerato. L’evento, registrato a settembre a Los Angeles e disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 2 ottobre, ha come protagoniste una miriade di top model di fama mondiale.

Le protagoniste in passerella

Cara Delevingne con il completino fetish in pelle pieno di disegni infantili, Bella Hadid con il babydoll abbassato e delle provocanti collane in vita, la stessa Rihanna con le autoreggenti e un abito floreale. E ancora, una chic Demi Moore, Irina Shayk con gli shorts di paillettes e una Lizzo senza vergogna in posa plastica con i collant viola bucati. E’ difficile stabilire chi sia la più bollente, di certo al Savage x Fenty Show VOL. 2 ce n’è per tutti i gusti. Tra l’altro, tra donne e uomini di ogni forma e colore in passerella, non si può proprio dire che RiRi non faccia la sua parte in tema di body loving. Scopri nella gallery tutti i dettagli della sfilata.

