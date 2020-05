Rihanna augura buon compleanno… in mutande

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore idea regalo 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con un patrimonio stimato di 600 milioni di dollari, Rihanna è l’artista femminile più ricca del mondo. Come se non bastasse, la popstar, trasferitasi recentemente a Londra, è la terza musicista più facoltosa del Regno Unito. Prima di lei ci sono solo Andrew Lloyd Webber e Paul McCartney.

Oltre agli album, una grande fetta dei guadagni di Rihanna è da attribuire alle attività imprenditoriali. La sua linea di bellezza, Fenty Beauty, lanciata nel 2017, vale 3 miliardi di dollari mentre Savage x Fenty, la divisione che si occupa di lingerie, le ha fatto guadagnare nel primo anno di produzione 150 milioni di dollari.

Le collezioni di intimo di Rihanna sono pensate per accontentare le donne di tutte le taglie, forme e colori. Il brand, nato nel 2018, ha avuto da subito grande successo. Colori accessi e tagli sexy la fanno da protagonisti, i completi di Savage x Fenty non passano inosservati. Per festeggiare il secondo compleanno del marchio RiRi ha deciso di ringraziare i follower… spogliandosi.

In quarantena nella sua lussuosa villa, con addosso un outfit in pizzo composto da reggiseno, slip e reggicalze sui toni del lilla, Rihanna si è detta grata per tutte le persone che in questi 24 mesi hanno dimostrato interesse nella linea, condividendone la filosofia e ovviamente acquistandone i capi. Così svestita ha sì fatto felici i compratori ma anche i semplici guardoni.

