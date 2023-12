Rita Ora con la spina dorsale cromata: nuova moda?

Il red carpet dell’edizione 2023 dei British Fashion Awards era pieno di star internazionali. C’erano, tra le altre, Amal Clooney, Gwyneth Paltrow e Kate Moss. La più fotografata però è stata Rita Ora. La cantante si è presentata sul tappeto rosso con un trucco cattura-sguardi.

Sul red carpet con il marito

Il 4 dicembre alla Royal Albert Hall di Londra è andato in scena il più glamour degli eventi del Regno Unito: i British Fashion Awards. Alla cerimonia di premiazione, organizzata dal British Fashion Council, vengono assegnati i riconoscimenti a coloro che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno nel campo della moda britannica. All’evento c’era anche Rita Ora. L’artista si è presentata sul red carpet insieme al marito, Taika Waititi. La cantante e il regista hanno confermato la loro intesa sul tappeto rosso, tra sguardi languidi e carezze: sposati da un anno, sono più affiatati che mai.

L’abito low cost

Con il nero non si sbaglia mai. Rita Ora ai British Fashion Awards ha optato per il colore più elegante che ci sia. Nuance classica e intramontabile, rende chic all’istante. La star ha scelto un abito low cost, firmato Primark. Quest’anno Rita ha realizzato una collab con il colosso del fast fashion: le sue collezioni, cool ma a buon mercato, vanno subito sold out. L’abito smanicato, che fascia le forme perfette della cantante 33enne, sarà presto in vendita: solo 500 pezzi disponibili, l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione Breast Cancer Now. Un modello accollato che però dà il meglio sulla schiena. Quando Rita si è girata, mostrando lo scollo profondissimo che scende quasi fino alle natiche, ha svelato un dettaglio posteriore strabiliante.

Il make-up dorsale

“L’anno scorso abbiamo creato un effetto molto bello sul mio volto grazie a un trucco prostetico” dice Rita Ora in un video social, ricordando il suo look per l’edizione 2022 dei British Fashion Awards. Sul viso infatti Rita aveva delle squame in tonalità con la pelle, che la facevano assomigliare a una sirena. Quest’anno però l’artista ha fatto di più. Ci sono volute circa tre ore di lavoro per creare… una spina dorsale argentata. I suoi tanti tatuaggi passano in secondo piano se affiancati a questa creazione dall’effetto wow: una sapiente opera di make-up di scena che catalizza l’attenzione. Lungo la colonna vertebrale scendono una serie di spuntoni in silicone luccicanti, che ricordano la cresta dei dinosauri. Solo pochi giorni fa Rita aveva lasciato tutti a bocca aperta con un nude look che svelava il seno (ma nascondeva il volto), ora mostra la schiena cromata: guardala nella gallery.

