Rita Ora maschera il viso ma mostra… tutto il resto

A Londra fa freddo ma ad alzare le temperature ci pensa Rita Ora. La cantante è stata la protagonista assoluta del party British Vogue’s Forces For Change, almeno per quanto riguarda il look. L’artista di origine kosovara sa come stupire e, anche questa volta, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tutta fiori e trasparenze

Nella serata del 24 novembre Rita Ora è arrivata a bordo di un’auto scura all’esclusivo ristorante The Maine, nella capitale inglese. Per l’evento di British Vogue, la star ha optato per un look da urlo. Lei che, un paio di mesi fa, si è guadagnata il premio (immaginario) di vip più sexy alla Mostra del Cinema di Venezia, a Londra non si è trattenuta. E’ ancora una volta David Koma a vestire Rita, che ama molto le creazioni di questo stilista. Total black per lei, con un abito completamente trasparente con applicazioni floreali sul busto e increspatura sull’inguine. L’effetto è nude, si vede in toto anche il perizoma color carne che la Ora indossa. Sensualità ai piedi, con un paio di maliziosi sandali in vernice nera di Giuseppe Zanotti (750 euro).

L’incidente hot di Rita Ora

Non mancano dettagli un po’ fetish nel look di Rita Ora al British Vogue’s Forces For Change. La popstar infatti ha deciso di nascondere il volto con una sorta di maschera, realizzata nello stesso tessuto dell’abito. L’accessorio, chiuso sulla nuca da una lunga zip, lascia scoperti solo gli occhi e la fronte. Una sensualissima treccia completa l’outfit di Rita. Il suo non è un abito facile da portare, soprattutto se si deve camminare. I fiori coprono solo una piccola parte di seno. Ed ecco che, passo dopo passo, complici i tacchi alti e la seta impalpabile che scivola sul corpo, la Ora svela inavvertitamente i capezzoli. I paparazzi scattano all’impazzata ma lei non si scompone, sorride e continua a camminare.

Rita tra piume e paillettes

Fisico esplosivo, sguardi provocanti, una voce che incanta: Rita Ora è una meraviglia. La sua passione per la moda l’ha portata a essere una fashion icon. Casual nella vita di tutti i giorni e bollente sul red carpet, Rita regala spunti per tutte le occasioni: l’abbiamo vista vestita da sposa (rosa) in tv e super sexy in bikini. Nelle ultime settimane ha inanellato una serie di outfit che si fanno guardare. A New York con il marito, il regista Taika Waititi, la Ora si è accertata di avere tutti gli occhi addosso sfoggiando un mindress nero (con tanga a vista) abbinato a dei calzini bianchi di Sandy Liang (45 euro): il look da Lolità è fatto. Al charity gala Make some noise a Londra, la star ha optato per le piume rosse: la mise di David Koma è uno spunto per le feste natalizie in arrivo. Infine, sul palco per lo show Hits Radio, ecco un completo con minigonna e crop top tutto paillettes argento. Guarda nella gallery le ultime mise di Rita Ora… ovviamente c’è anche lo scivolone bollente.

Related Posts