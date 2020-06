Posa con suo figlio in minidress Moschino, in attesa delle nozze con Pietro Tartaglione

Il tempo passa in fretta, soprattutto quando si è felici. E per Rosa Perrotta, che sprizza gioia da tutti i pori, 10 mesi sono passati un lampo. Dal luglio 2019 è mamma del piccolo Domenico Tartaglione, per gli amici Dodo. Il bimbo è nato dal legame con Pietro Tartaglione, conosciuto durante le registrazioni di Uomini e Donne. Un amore nato sotto i riflettori della tv e che prosegue sui social più intenso che mai. Su Instagram Rosa è seguitissima e condivide scatti che parlano d’amore, di dolcezza e di maternità. E di moda, ovviamente.

Stesso vestito, un anno dopo

Attenta alle ricorrenze speciali, Rosa Perrotta ha voluto ricordare sui social l’anniversario di un momento importante: il baby shower del suo Domenico. Esattamente a un anno di distanza da quel giorno, ha indossato lo stesso minidress celeste Moschino con l’inconfondibile orsetto. Se lo scorso anno era un vestitino premaman perfetto che le sottolineava il pancione, quest’anno è un abitino comodo che scivola morbido sulla sua silhouette sottile. Dodici mesi fa lo aveva abbinato prima a tacchi nude e poi a ciabatte pelose Puma. Ora lo indossa con anfibi Dr Martens e maxi bag Chanel.

“Dodo fuori, Dodo dentro”, scrive Rosa Perrotta. E posta scatti con il suo piccolino tra le braccia, già stilosissimo in bianco e marrone, seguiti da altri più vecchi con le forme morbide della gravidanza in evidenza. Il minidress è sempre lo stesso, e anche il sorriso felice non è per niente cambiato.

Una famiglia perfetta

Con Domenico, Rosa Perrotta è una mamma attenta e premurosa. Le loro divertenti scenette social conquistano il cuore dei follower e fanno il pieno di commenti. Tra lei e Pietro Tartaglione le cose vanno a gonfie vele…. Anche se le nozze, attese già prima della gravidanza, non sono ancora state celebrate. Lui le aveva chiesto la mano in diretta tv durante una puntata dell’Isola dei Famosi e lei aveva detto sì. Poi è arrivata la dolce attesa e tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Ma Rosa sta bene anche così, si gode l’amore incondizionato di suo figlio e quello appassionato del suo compagno. Matrimonio o no, loro tre sono già una famiglia perfetta.

