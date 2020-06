Bella Hadid copre il fiore con i fiori: il servizio casalingo è bollente

MORSO DELLA VIPERA pericolosamente sexy un voto al colore come lo indossa non per tutti 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Se dovessimo dare un premio per la star più sensuale durante l’emergenza Covid-19, al primo posto metteremmo per forza di cose Bella Hadid. In questi mesi la modella americana non ha perso occasione per mettersi a nudo, letteralmente.

Bella Hadid non ha mai nascosto il suo corpo nemmeno in passato e si è sempre espressa senza vergogna, a favor di camera. Adesso che non può più posare, anche se solo temporaneamente, davanti ai fotografi più famosi del mondo, organizza dei set casalinghi fai da te. La top, ancora in lockdown nella tenuta di famiglia, si fa aiutare dalla sorella Gigi Hadid, in dolce attesa, e da mamma Yolanda per realizzare shooting tanto improvvisati quanto hot.

Se in molti dei suoi scatti da quarantena si è vista in sensuali bikini striminziti, per l’ultima serie di fotografie Bella Hadid ha optato per un mood più artistico. Abbigliata in stile anni Settanta, con un trench verde mela di Staud e un minidress di Tank Air, la top sfrutta quello che le offre la villa di famiglia per rendere le immagini piccanti. Nell’enorme ranch degli Hadid infatti non ci sono solo cavalli, capre e ortaggi ma anche tanti fiori. Ed è così che una Bella scaltrissima apre le gambe e cela l’inguine con un vaso in piena fioritura. Come se non bastasse il vestito è completamente trasparente e svela anche i capezzoli, che lei esibisce senza pudore. Il focus resta però sulla zona pubica. Del resto, coprire la gerbera con le gerbere è proprio un’idea geniale.

