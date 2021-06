Safari in Africa per Wanda Nara, leopardata e firmata

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Come lo indossa Per tutte le tasche 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Vacanza in Africa per Wanda Nara e Mauro Icardi, che per una volta hanno lasciato a casa la loro bella tribù di bambini per godersi un po’ di tempo a due. Tra safari avventurosi e relax in riva al mare ricaricano le pile, ma senza dimenticare i follower che li seguono passo passo sui social. La showgirl approfitta dell’attenzione per mettere in mostra le curve e sfoggiare mise seducenti ma soprattutto maculate e firmatissime.

Cosa ha messo in valigia Wanda Nara

Il momento di fare i bagagli per partire alla volta della Tanzania deve essere stato un vero delirio, vista la vastità del suo guardaroba. Nell’imbarazzo della scelta, Wanda Nara ha riempito due bei valigioni in cui ha stipato tra le altre cose abiti scollati, capi animalier, una camicia di jeans Gucci con il leopardo stampato dietro, costumini striminiziti come quello Louis Vuitton e accessori firmati di ogni tipo. Insieme a Mauro Icardi attraversa la savana a bordo della jeep nella speranza di avvistare gli animali selvaggi, ma la vera pantera è proprio lei.

Leopardato mon amour

Cosa c’è di meglio della fantasia animalier per un safari in Africa? Deve aver pensato proprio questo Wanda Nara, che si è sbizzarrita con i capi leopardati. Maculati sono i leggings attillatissimi che le sottolineano le curve, ma anche l’abito svolazzante che ha scelto per l’aperitivo improvvisato con Mauro Icardi in mezzo alla natura selvaggia. Stesso pattern anche per il foulard e per la borsa Dior che fa mostra di sé sul tavolo della colazione. E poteva mancare un costume intero sullo stesso tema? Wanda lo ha scelto per l’immersione tra i delfini.

Ruggente in costume

Dopo tante emozioni nella natura incontaminata, Wanda Nara e Mauro Icardi raggiungono Zanzibar per godersi il mare. Lei si rilassa al sole, facendo battere il cuore ai follower con le curve in mostra. Per la tinterella sceglie un costumino ruggente Agent Provocateur, con strappi strategici sui fianchi e sul davanti che intrigano e catturano gli sguardi. Una mise da spiaggia super seducente destinata… a lasciare il segno.

Sfoglia la gallery per vedere tutti i look che Wanda Nara ha scelto per il suo viaggio in Africa.

