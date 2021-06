Carrie Symonds in rosso per il debutto da First Lady

La neo-sposa del premier Boris Johnson ha accolto i Biden in Cornovaglia con garbo e colore, poi in spiaggia...

C’erano una volta i Fab Four britannici: Kate Middleton, il principe William, Meghan Markle e il principe Harry. Le due coppie per qualche tempo sono state unite più che mai, tanto da guadagnarsi appunto questo appellativo. Poi, come tutti sappiamo, i rapporti si sono bruscamente incrinati e i Fantastici Quattro hanno smesso di esistere. Adesso nel Regno Unito c’è un altro quartetto che sta rimbalzando sui media, quello composto da Carrie Symonds, Boris Johnson, Joe Biden e Jill Biden. In vista del G7, il primo ministro Johnson e la sua neo-sposa (QUI i dettagli delle nozze) hanno accolto il presidente americano e la First Lady in Cornovaglia.

La prima volta di Carrie Symonds

Entusiasmo alle stelle sia per i Biden che per i Johnson, che hanno passeggiato nella baia di St. Ives, tra sorrisi e mani intrecciate. Per rompere gli imbarazzi all’inizio dell’incontro, Joe Biden ha subito affermato, in riferimento al recente matrimonio di Boris Johnson: “Abbiamo sposato entrambi persone migliore di noi”. “Non ti contraddirò su questa affermazione”, ha risposto l’ex sindaco di Londra. In effetti si può senza dubbio affermare che la protagonista della giornata sia stata proprio la Symonds. Alla prima uscita ufficiale da First Lady, Carrie Symonds ha fatto un’ottima impressione, anche grazie al look.

Il brand approvato da Kate Middleton

Per l’occasione Carrie Symonds ha optato per un brand molto caro a Kate Middleton: L.K. Bennett. L’ex pr ha indossato un abito rosso in seta d’ispirazione anni Trenta (400 euro). Gonna svolazzante, bottoncini frontali e fiocco sul collo. La Symonds ha abbinato al vestito un paio di pump in nuance di Zara. Mentre i mariti erano impegnati in riunione, le due First Lady hanno trascorso il tempo sulla spiaggia, dove ha fatto la sua comparsa anche Wilfred, il figlio dei Johnson. Il piccolo ha giocato sulla sabbia, sotto gli sguardi divertiti di Carrie e Jill che, per stare più comode, hanno tolto i tacchi a favore di un paio di infradito bianche.

Jill Biden porta amore

E’ doverosa anche una parentesi sull’outfit di Jill Biden, perfetta con un modello a pois di Brandon Maxwell (1.250 euro). Qui però ci si concentra sulla giacca o meglio, sulla scritta riportata sulla schiena del capo: Love. Quattro semplici lettere ma colme di significato, che a molti hanno riportato alla mente Melania Trump. Nel 2018 per la visita ai bambini separati dai genitori al confine con il Messico, l’ex First Lady aveva indignato il mondo indossando un parka Zara con la frase “I really don’t care, do u?” (Non mi interessa proprio, e a te?) sul retro. In questo caso però c’è solo ammirazione. Ai giornalisti che l’hanno interpellata sulla scelta la Biden ha risposto: “Portiamo amore dall’America”. Più chiaro di così!

