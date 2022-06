Sandali, plateau e stivali: le scarpe più cool ai piedi delle vip

Dior per Nina Moric, Bottega Veneta per Francesca Sofia Novello e Versace per Chiara Ferragni (e Fedez): star e calzature

Relegate ai piedi ma sulla bocca di tutti. Di cosa stiamo parlando? Delle scarpe. Se è vero che è l’accessorio a decretare la buona riuscita di un look, possiamo dire che le calzature particolari ne sono un esempio lampante. Sandali, stivali, décolleté e persino ciabatte, ogni anno i designer propongono i modelli più accattivanti. Ma sono le vip, in base alle loro scelte stilistiche, a segnarne il successo o la bocciatura. Ecco le it-shoes del momento e le famose che le indossano.

Capitolo platform

Altezza mezza bellezza? Un detto che si usa da sempre e, si sa, le vip amano piacere e svettare. Donatella Versace ha fatto del plateau Medusa Aevitas un must irrinunciabile. Declinate in nuance accattivanti, hanno fatto la loro comparsa ai piedi di Chiara Ferragni, di Elodie e persino di… Fedez (guardalo sui tacchi)! Si chiamano Rock ma hanno un’aria romanticissima la platform di Casadei col tacco di 16 centimetri. Rosa o azzurre, sono perfette per la primavera. Mariasole Pollio le abbina all’outfit fantasia, Cecilia Rodriguez alle frange.

Gli stivali

Passiamo agli stivali, che hanno tenuto al caldo i piedi delle vip nell’inverno scorso ma che spesso vengono usati anche in estate. I Monolith di Prada saranno popolarissimi ancora per molti mesi. In pelle nera dall’ispirazione militare, con maxi suola e pouch laterale, sono il giusto mix di comodità e appeal: li abbiamo visti su Chiara Ferragni e Laura Chiatti. Passiamo ai Tire di Bottega Veneta, resi più giocosi stagione dopo stagione grazie ai dettagli colorati. Francesca Sofia Novello li ha scelti nella versione black & white. Ci sono poi i D-Major di Dior, che ricordano gli anni Novanta: Nina Moric li sfoggia in bianco. Sono super sexy gli stivali Paris Texas: Alice Campello li mette allo stadio.

Sandali e décolleté per brillare

Amina Muaddi si conferma tra le stiliste più amate della vip italiane e straniere. Il suo tacco è immediatamente riconoscibile e viene proposto in vari abbinamenti. Taylor Mega opta per la versione con l’infradito e i lacci. Grande successo anche per le décolleté col fiocco sulla punta di Mach & Mach: Elisabetta Gregoraci le ha calzate per il suo compleanno. Proposta pink per Valentina Ferragni, con le mule Devon firmate The Attico. E per l’estate? Le ciabatte Yeezy sono destinate a spopolare anche quest’anno. Scopri tutte le it-shoes nella gallery.

