Gigi Hadid, bikini sexy per celebrare l’amicizia tra donne

Una bella reunion tra ragazze all’insegna della spensieratezza e della gioia di vivere. Gigi Hadid non è solo la protagonista della campagna fotografica per il lancio della nuova collezione di Frankies bikinis. Ha anche collaborato alla creazione dei capi con Francesca Aiello, la fondatrice del brand a cui è legata sin dall’adolescenza, e ha posato con lei nelle foto. Ma non è tutto: a scattare le immagini, bucoliche e sensuali, è stata la loro comune amica Alana O’Herlihy. A dimostrazione del fatto che tre donne insieme possono fare magie.

Gigi Hadid celebra l’amicizia con i costumi

Si tratta di una collezione tutta dedicata al girl power, che racconta la storia di una bella amicizia al femminile. “Siamo solite sostenerci a vicenda, spronarci reciprocamente nelle nostre professioni”, ha raccontato Francesca Aiello parlando del suo rapporto con Gigi Hadid e con la fotografa Alana O’Herlihy. E il loro legame intenso, la sintonia che le lega e le anima, è tutta ben leggibile nelle immagini fresche e gioiose dello shooting.

Via libera ai ricordi

Gigi Hadid e Francesca Aiello sono praticamente cresciute insieme. La loro adolescenza californiana vissuta in costume su spiagge assolate è stato lo spunto da cui hanno tratto ispirazione per la linea di costumi Gigi x Frankies. Non mancano nemmeno i riferimenti alle scampagnate per i boschi che circondano in ranch in Pennsylvania della famiglia della modella, dove lei e sua sorella Bella Hadid erano solite rifugiarsi per ricaricare le pile con gli amici. Una tradizione che dura ancora oggi.

Le fantasie di Frankies raccontano una storia

Non solo l’ambientazione degli scatti richiama scene di vita vissuta di Gigi Hadid, anche lo stile del beachwear si rifà ai ricordi di gioventù. I colori sono caldi come il sole della California e le stampe richiamano il paesaggio bucolico della Pennsylvania, dai fiorellini alle fragoline di bosco. Gigi ha ideato la fantasia che riproduce un cuore inciso su un tronco d’albero con le iniziali G+F. Anche il motivo che rappresenta una cerva con il suo piccolo richiama al rapporto con Khai, la figlia che ha avuto da Zayn Malik. Comodi reggiseni a triangolo, slip ridottissimi e sexy, costumi interi, tankini, canotte e pagliaccetti: c’è tutto quello che serve per una vacanza spensierata tra amiche.

