Chrissy Teigen mostra le cicatrici sul seno dopo l’intervento

A maggio Chrissy Teigen aveva annunciato l’imminente intervento di rimozione delle protesi al seno. Stanca del décolleté esagerato e di non poter mai acquistare un vestito della sua taglia, la modella aveva dichiarato sui social: “Sono state fantastiche per me per tanti anni ma adesso sono stufa. Avrò ancora le tette ma saranno composte solo di puro grasso”.

Dopo l’operazione però Chrissy Teigen ha iniziato a sfoggiare una serie di costumi e abiti che svelavano un seno ancora esagerato e rigoglioso. In Messico in vacanza con il marito John Legend, i due figli e degli amici, la top non si risparmia con gli outfit stretti che sottolineano le curve. Per lei ogni giorno è una sfilata e mostra direttamente dal bagno della lussuosa villa in cui risiede i look scelti quotidianamente. Analizzando le immagini qualche follower ha iniziato a insinuare che non si fosse davvero fatta ridurre il seno, che appariva ancora decisamente abbondante.

Chrissy Teigen, da sempre molto sincera e diretta, non si è fatta attendere con una risposta più che esplicativa. “Ecco le cicatrici”, scrive su Instagram, a corredo di un video dove mostra i segni sul seno, sotto a un bikini giallo. Come se non bastasse, Chrissy ha postato anche una foto scattata immediatamente dopo l’intervento, dove si vedono chiaramente i punti di sutura. “Credetemi”, ha scritto sull’immagine, rimossa poco dopo.

Siparietto medico a parte, Chrissy Teigen condivide in continuazione cosa indossa in vacanza. Dai costumi interi di Hunza G e Zimmermann ai due pezzi di Leslie Amon e Montce, la Teigen dimostra che, con o senza silicone, resta sempre e comunque una bomba sexy.

