Scarlett Johansson tra tattoo e maxi anello

Scarlett Johansson è intervenuta al Comin Con, la convention dedicata al mondo del cinema e dei fumetti, che si svolge ogni anno a San Diego, per annunciare un nuovo film Marvel interamente dedicato all’eroina che interpreta da anni, la Vedova Nera.

Gli appassionati del genere si saranno anche emozionati per la conferma della notizia ma il resto dei curiosi si è concentrata su altro: tatuaggi e anello di fidanzamento. Per l’evento infatti Scarlett Johansson ha scelto una tuta bicolore di David Koma con un pannello centrale trasparente che ha mostrato un grosso uccello e una rosa sul costato, in aggiunta ai tattoo su braccia e schiena che la star aveva già svelato nel tempo sul red carpet.

Come se non bastasse, Scarlett Johansson ha scelto proprio l’importante manifestazione per debuttare il nuovo anello di fidanzamento, dopo la proposta del fidanzato, il co-produttore del Saturday Night Live Colin Jost, arrivata a maggio. I due si conoscono dal 2006 ma solo nel 2017 hanno iniziato a frequentarsi.

Negli undici anni di mezzo, Scarlett ha ricevuto altri due brillocchi, il primo dall’ex marito Ryan Reynolds, il secondo dal’ex compagno Romain Duaric ma questo solitario li batte tutti. La creazione di James de Givenchy, nipote del famoso stilista, per il brand Taffin vanta una montatura decisamente originale e soprattutto un diamante marrone a forma di uovo da 11 carati. Il costo? Circa 400mila dollari. Che la terza volta sia quella buona?

