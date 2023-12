Outfit di Capodanno, copia le vip per iniziare l’anno con stile

La notte di Capodanno si avvicina, e per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno non ci si può accontentare di indossare un vestito qualsiasi. Che si festeggi San Silvestro con un tradizionale cenone in famiglia o con un party glamour poco importa: l’abbigliamento va scelto con cura e, possibilmente, con eleganza. Gli outfit sfoggiati nelle ultime settimane dalle star, inclusi quelli natalizi, offrono spunti interessanti per iniziare il 2024 con il look giusto. Ecco quelli da non perdere.

Scintillante con le paillettes

Chi brilla a Capodanno brilla tutto l’anno. Per un 2024 luminoso allora, via libera a paillettes, strass e tessuti luccicanti. Le vip anche in questo caso offrono spunti da copiare, come Alice Campello in minidress rosso che lascia la schiena nuda: una scelta sexy ma insieme giocosa. Anche il completo The Archivia indossato da Beatrice Valli si presta alla perfezione a un veglione di San Silvestro indimenticabile, con crop top, gonna a vita alta e spacco audace per non passare inosservate. E per i party super eleganti c’è l’abito nero Self Portrait che abbiamo visto sfoggiare a una sensualissima Valentina Ferragni: luccichii, trasparenze, dettagli gioiello… per chi non vuole farsi mancare niente in fatto di outfit.

Lungo, corto o catsuit

Per un veglione di Capodanno che richiede l’abito lungo, un’idea che aggiunge anche un tocco di sensualità è quella proposta da Anna Tatangelo con un vestito monospalla e seducenti dettagli cut-out. Ma si può essere chic anche in corto e il minidress David Koma sfoggiato da Elena Santarelli lo dimostra. Il taglio è asimmetrico e ha un’applicazione di cristalli sullo scollo all’americana che dona luce e cattura gli sguardi. Per chi vuole davvero puntare in alto con la sensualità c’è la catsuit Calzedonia in pizzo nero: Francesca Sofia Novello l’ha indossata con reggiseno e culotte a vita alta in tinta.

I colori del Capodanno

Quando si parla di abiti da sera, il nero resta sempre il colore più amato: vedi alla voce Aurora Ramazzotti, con un minidress Versace semplice solo all’apparenza. Un tocco di classe ce lo insegna Juliana Moreira, che abbina il black ad accessori oro.

Ma le alternative sono molte e validissime. C’è per esempio il color burro scelto da Federica Panicucci: la conduttrice ha indossato un vestito Elisabetta Franchi che lascia scoperte le gambe e con effetto nude sulla schiena. Oppure c’è il rosso, grande classico negli outfit delle feste. L’abito proposto da Alice Sabatini con scollo a barca e lunga coda è perfetto per un Capodanno indimenticabile. Chi non ha paura di osare può puntare su un colore insolito come il verde acqua, come ha fatto Rosa Perrotta: il suo look audace (e tutti gli altri) lo trovi nella gallery…

