Kate Middleton in rosso mostra (per sbaglio) le gambe nude

La principessa del Galles è bollente in total red... e al banchetto di Stato spunta il gioiello che non si vedeva dal 1935

Kate Middleton fa palpitare il cuore dei britannici. La principessa del Galles e il marito, il principe William, hanno accolto il presidente coreano Yoon Suk Yeol e sua moglie, la first lady Kim Keon Hee, impegnati in una visita di Stato che durerà fino al 23 novembre. Kate in rosso è una visione… e non è mancato un inaspettato siparietto sexy.

Kate, principessa in rosso

Secondo il protocollo, è l’erede al trono a dover accogliere i capi di Stato: questo ruolo adesso spetta a William. Il principe ha dato il benvenuto a Yoon Suk Yeol alla Horse Guards Parade, dove si è tenuto anche il saluto ufficiale con re Carlo e la regina Camilla. Camilla e la first lady coreana hanno optato per due outfit scuri, rispettivamente blu e grigio: a spiccare è Kate Middleton. Dopo una sfilza di pantaloni, la principessa del Galles ha optato per un vestito.

Ecco perché ha scelto il “red”

Total red per Kate Middleton, magnifica con una mantella di Catherine Walker dal fiocco oversize, abbinata all’abito. Sono perfettamente in nuance anche gli accessori, dalla clutch Miu Miu alle pump in velluto Gianvito Rossi (690 euro), fino all’ampio cappello di Jane Taylor. Un colore non casuale per la Middleton, che studia tutto nei minimi dettagli. Il rosso compare infatti sia sulla bandiera del Regno Unito, la Union Jack, che sulla bandiera della Korea. Stessa tonalità per la cravatta del principe William, matchy-matchy con la moglie, a ribadire la grande intesa tra i due.

Le gambe nude

Dopo il rosso visto nei giorni scorsi sulle reali di Monaco, Kate Middlton conferma come questo colore sia amatissimo dalle nobili del Vecchio Continente. Se al Principato è stata Charlotte Casiraghi a mostrare le gambe, a Londra ci ha pensato la Middleton. Mentre scendeva dall’auto di rappresentanza, la gonna dell’abito della principessa del Galles si è alzata quasi fino all’inguine, svelando le cosce toniche e sottili. La seta impalpabile arrotolata sulla pelle nuda ha regalato ai fotografi un siparietto bollente. Lei non si è scomposta e, dopo essersi sistemata, si è diretta su per le scale, dietro al marito William. In fondo non è la prima volta che Kate esibisce più di quanto il dress code di Palazzo imporrebbe: dal vento birichino in Giamaica alla gonna “paracadute”, i sudditi hanno già avuto modo di ammirare la silhouette della principessa.

Il look al gala

Dopo i saluti ufficiali del pomeriggio, è stata la volta dello State Banquet organizzato a Buckingham Palace in onore di Yoon Suk Yeol e di Kim Keon Hee. Circondati dagli altri reali e dalle cariche politiche britanniche, anche qui Kate Middleton ha saputo stupire tutti. La principessa del Galles si è affidata al suo colore preferito per i gala, il bianco. Kate era magnifica in un long dress con ricami oro sulle maniche. Il modello, realizzato da Jenny Packham, era abbinato ai guanti. Oltre alla fascia blu sul busto, Kate ha appuntato sul petto il Royal Family Order con il ritratto della regina Elisabetta. La spilla, che indica l’appartenenza all’Ordine familiare reale, viene donata solo alle donne della famiglia e si indossa ai banchetti di Stato.

La tiara… novant’anni dopo

Alla cena di gala Kate Middleton indossava gli orecchini di diamanti della regina Elisabetta ma è la tiara che ha subito catturato l’attenzione degli esperti reali. Kate si è presentata con la Strathmore Rose in testa. Il gioiello, che apparteneva alla Regina Madre, non è stato mai indossato nemmeno da Elisabetta. Questo prezioso di inestimabile valore fu donato da Claude Bowes-Lyon, 14esimo conte di Strathmore, alla figlia Elizabeth (futura Regina Madre), in occasione delle sue nozze con il duca di York, padre di Elisabetta II, che sarebbe diventato re nel 1936. La sovrana consorte indossò il diadema per l’ultima volta nel 1935, poi iniziò a preferire creazioni più elaborate. Quasi novant’anni dopo, ecco rispuntare la tiara floreale, perfetta sul capo di Kate Middleton. Dalle gambe nude al look serale, guarda nella gallery una sfavillante principessa del Galles.

