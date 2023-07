Vacanze in Italia (da single?) per Sofia Vergara: che look allegri!

Con le sue curve mozziafiato e il suo marcato accento spagnolo, Sofia Vergara è una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Simpaticissima e bellissima, illumina ogni luogo con il suo sorriso. Da qualche giorno la star è sbarcata in Costiera Amalfitana, dove ha conquistato tutti con la sua presenza vulcanica. Tra gite in barca, cene nei ristoranti di lusso e lunghe passeggiate, Sofia non si annoia. Famosa per i look da pin-up, tra abiti dalla gonna a ruota e corsetti che strizzano le forme, la Vergara si veste di colore anche in Italia. Ma è mistero sul marito Joe Manganiello.

Sofia e Joe

L’amore tra Sofia Vergara e Joe Manganiello è sbocciato nel 2014. I due si sono conosciuti al White House Correspondents’ Association Dinner e da allora non si sono più lasciati. Sofia al tempo era pronta per le nozze con Nick Loeb ma la passione con Manganiello è stata troppo travolgente. La proposta di matrimonio è arrivata nel dicembre dello stesso anno mentre i due si sono giurati amore eterno nel novembre del 2015, a Palm Beach, in Florida. Joe e Sofia non sono mai stati schivi sui social, postando scatti di coppia e apprezzamenti reciproci. Da qualche settimana però si vocifera di una crisi e la Vergara sembra essere arrivata a Capri da sola. Di certo in Italia non sta indossando la fede nuziale.

“Che c***o di caldo” a Capri!

Nonostante la presunta assenza del marito Joe Manganiello, Sofia Vergara sembra divertirsi moltissimo a Capri. Sull’isola della Costiera Amalfitana la star ha anche festeggiato il suo 51esimo compleanno. L’attrice non perde occasione per festeggiare, ogni sera è buona per le risate a crepapelle insieme agli amici. In una serata goliardica al ristorante la Vergara ha mostrato sui social un oggetto che ha rapidamente fatto il giro del web. Per sfuggire al caldo italiano, Sofia si è sventolata con un simpaticissimo accessorio. Il ventaglio rosso di Fisura (9,90 euro) ha stampata la scritta “C***o di caldo” in bianco. Un vezzo ironico che lei ha agitato con gioia, tra l’ilarità dei presenti.

Sexy e coloratissima

Il ventaglio dalla scritta irriverente non è l’unico accessorio che Sofia Vergara ha portato in vacanza a Capri. Il suo guardaroba è fitto di capi firmati e borse extralusso. Gonne a ruota, crop top che strizzano il décolleté, abiti fascianti e ovviamente swimwear bollente: i look di Sofia in Italia sono sexy e iper colorati. Il completo Mara Hoffman bianco e blu è perfetto per il mare mentre il longdress floreale arancione di Zimmermann mette allegria. Non mancano le maioliche di Dolce&Gabbana (1.950 euro), declinate in un rosso sensuale. Per una gita in barca ai famosi Faraglioni l’attrice ha indossato un elegante costume intero bianco di Oye con dettagli in pizzo. Il modello verde sfoggiato invece sul balcone dell’hotel è frizzantissimo. Le borse per la sera sono firmate Chanel mentre la tote per la spiaggia è Saint Laurent (1.785 euro). Guarda nella gallery i look vacanzieri di Sofia Vergara.

