Addio al nubilato a Mykonos per Francesca Ferragni… e Chiara sceglie il nude look

Feste scatenate fino all’alba, bagni in piscina, tintarelle in spiaggia, cene nei ristoranti più esclusivi: quello di Francesca Ferragni a Mykonos è stato un addio al celibato di lusso, a partire dall’hotel. Al Myconian Avaton Resort una stanza doppia costa 4mila euro a notte… per loro, ovviamente, è tutto #sponsored. L’influencer si sposerà il 9 settembre al Castello di Rivalta con lo storico fidanzato, Riccardo Nicoletti, da cui un anno fa ha avuto il piccolo Edoardo. Sull’isola greca Francesca è stata circondata dall’affetto degli amici più stretti e delle sorelle, Chiara Ferragni e Valentina Ferragni, in un lungo weekend all’insegna dell’amore e del divertimento. La valigia per il bachelorette al mare non è stata lasciata al caso: Chiara, Francesca e Valentina hanno sfoggiato look firmati e sensuali.

Una sposa, tantissimi costumi

Gli outfit di Francesca Ferragni a Mykonos non manca il bianco bianco, del resto è lei la sposa. Per una vacanza al mare lo swimwear la fa da padrone. Il costume intero dallo scollo profondo di Calzedonia (59 euro) è elegantissimo mentre il bikini a triangolo, portato con la camicia a righe, è frizzante. Spazio anche ai colori tra i suoi costumi: il due pezzi della collab Valentina Ferragni Studio X Reina Olga (155 euro) si fa notare. Sono diverse le proposte per la sera, a partire dall’abito da sposa Susy di Atelier Emé (2.500 euro), maison che Francesca indosserà per il sì a settembre. Per la notte tra i locali alla moda ecco spuntare un mindiress giallo effetto gioiello di Alexandre Vauthier.

Chiara è sempre più sexy

Chiara Ferragni è arrivata in Grecia direttamente da Londra, dove si trovava per lavoro. Dopo aver assistito a un match di tennis a Wimbledon, Chiara è volata a Mykonos, pronta per quattro giorni all’insegna della felicità. Protagonista indiscussa in quanto a look, ha sfoggiato tanti colorati bikini di Calzedonia ma, sul fattore sex appeal, ha tenuto il meglio per la sera. In formissima e super sensuale, la Ferragni ha optato per una serie di minidress maliziosi. Il focus è, ancora una volta, su seno e trasparenze. L’abitino arcobaleno di Self Portrait svela i capezzoli mentre la tutina bianca di Are You Am I (210 euro) fa venire le palpitazioni. Spazio anche per un long dress super chic: il modello color champagne di Atelier Emé (490 euro) sottolinea il ventre.

Valentina, fantasiosa e firmata

Passiamo ora alla più piccola delle sorelle, Valentina Ferragni. L’influencer ha postato meno contenuti rispetto a Chiara e Francesca, ma non per questo i suoi scatti non sono degni di nota. Colori e fantasia sono predominanti nei suoi look greci. Il minidress sui toni della terra di Jaded London (82 euro), portato con una lussuosa Mini Kelly di Hermès, regala un underboob bollente. L’outfit che cattura maggiormente l’attenzione è composto da un corsetto e da una mini, entrambi a stampa floreale, firmati The Andamane. Proposta da turista-fashionista per una passeggiata per le stradine di Mykonos. Pareo in vita, cappello di paglia, borsa in rafia di Saint Laurent (1.190 euro), sandali flat, canotta trasparente: qui c’è solo da prendere esempio. Tra tanta moda, a emergere è però il fortissimo legame tra le tre sorelle Ferragni: guardale nella gallery.

