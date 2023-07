Tiziano Ferro in tour: musica, moda e tante emozioni

Tiziano Ferro ha dovuto rimandare i suoi concerti negli stadi per ben due volte a causa della pandemia, ma finalmente dopo un lungo stop è tornato sul palco ad incantare il pubblico. Il cantante si è esibito in serie di concerti su e giù per l’Italia: “la nostra storia in 30 canzoni”, come ha definito su Instagram il tour TZN 2023.

Emozioni sul palco

“Tornare sul palco, cantare delle canzoni che ho scritto anche a 16-17 anni e vedere che prendono forma, diventano qualcosa di sempre nuovo anche nel 2023, penso sia la magia vera della musica”, ha detto Tiziano Ferro a proposito del tour TZN 2023. Tra i brani in scaletta “Xdono”, “La differenza tra me e te”, “Imbranato”, “Sere Nere”… canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che i fan sotto il palco e sugli spalti hanno cantato a squarciagola in ogni tappa.

Il messaggio contro l’omofobia

Durante la data allo Stadio Olimpico di Roma, Tiziano Ferro ha lanciato il suo messaggio contro l’omofobia. Al pubblico ha raccontato uno spiacevole episodio che lo ha coinvolto, quando qualcuno gli ha gridato “brutto fr***o” e poi è scappato. “Questi soggetti, hanno tutti in comune un elemento: la vigliaccheria”, ha detto invitando i fan a vivere senza temere le offese e i pregiudizi. Lui ha imparato a farlo, e da tempo vive una vita piena d’amore a Los Angeles con il marito Victor Allen e i loro due figli Margherita e Andres.

In tour con Dolce&Gabbana

Non solo belle canzoni e grandi emozioni: ai concerti di Tiziano Ferro c’è spazio anche per la moda. Del resto quello tra musica e fashion è un connubio vincente, come hanno dimostrato durante i loro live anche Beyoncé (nelle cui performance gli outfit sono più che protagonisti) e Taylor Swift (che si divide tra il mood romantico e quello sensuale).

Il cantante di Latina ha portato sul palco quattro look Dolce&Gabbana, perfettamente in linea con il suo stile. Si va da un cappotto doppiopetto con jacquard geometrico e pantaloni da smoking, alla camicia di broccato, ma anche un bomber con maniche e toppe in ecopelle argento abbinato ai jeans. Ma il più scenografico è senza dubbio il completo in paillettes argento che sul palco lo fa brillare, prorpio come una stella. Guarda tutti i look di Tiziano Ferro nella gallery.