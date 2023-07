Ilary Blasi, i look in Brasile, tra bikini sexy, abiti colorati e accessori di lusso

Vacanze con Bastian Muller per la conduttrice, che in Sudamerica è più innamorata che mai

Calato il sipario sull’Isola dei Famosi, è stata la conduttrice Ilary Blasi a partire per l’America Latina. Se i naufraghi erano in Honduras, Ilary ha preferito il Brasile. Niente sfide, cibi razionati e scomodità per la Blasi: la sua è una vacanza di lusso… e d’amore. Con lei c’è infatti il fidanzato Bastian Muller. La showgirl è innamoratissima e più in forma che mai. I suoi outfit da viaggio sono iper sexy e fasciano le forme.

In Brasile con Bastian

Ilary Blasi ha tenuto i fan con il fiato sospeso i primi due giorni in Brasile. La conduttrice infatti non ha rilevato subito chi fosse il suo compagno per questo viaggio esotico, inducendo molti a pensare a una crisi con il fidanzato Bastian Muller. L’aitante tedesco ha invece fatto la sua comparsa social sul profilo di Ilary a Rio de Janeiro. I baci (e le toccatine) sotto il famoso Cristo Redentore, la tintarella in spiaggia, i selfie durante una passeggiata lungomare: altro che crisi, questa coppia è più solida che mai. Muller si cimenta anche come fotografo e le foto sono da urlo.

Passione viaggi

La solidità della coppia formata da Ilary Blasi e Bastian Muller è dovuta anche alla passione comune per i viaggi. I due hanno iniziato a fare vacanze insieme fin da subito. A dicembre sono stati paparazzati sulla neve di Saint Moritz, le vacanze di Natale le hanno invece trascorse in Thailandia. E’ stata poi la volta del Marocco, per il compleanno di Ilary, e ora eccoli in Brasile. Le mete esotiche sembrano essere le loro preferite. I due amano anche la vita itinerante e non si fermano mai più di qualche giorno dello stesso luogo. Tra mare, giungla e città, le attività non mancano.

Nella valigia di Ilary

La valigia per il viaggio “on the road” di Ilary Blasi prevede abbigliamento comodo ma, nel caso della conduttrice, grandissima appassionata di moda, anche capi sexy e firmati. Per lasciare l’Italia alla volta del Brasile Ilary ha optato per una comoda tuta grigia, abbinata a una mini bag nera di Chanel. Il colore non manca tra i capi vacanzieri della Blasi. Il completo top e leggings rosa di MVP Wardrobe, realizzato in collaborazione con Wolford, e abbinato a un paio di mules Bottega Veneta (1.250 euro) è iper sensuale. Maxi dress fantasia nella giungla mentre il completo pantaloni e camicia verde acido di Balenciaga è perfetto per una serata in spiaggia. Le sneakers Samba di Adidas (120 euro), amatissime dalle star (le ha anche Emily Ratajkowski), sono perfette per passeggiare a Rio. Per questioni di sicurezza sono invece completamente assenti gioielli e orologi (compresi i famosi Rolex contesi con l’ex marito Francesco Totti): gli accessori troppo vistosi darebbero eccessivamente nell’occhio.

Bikini bollenti

Come sempre accade quando si parla di Ilary Blasi, anche per questo viaggio il capitolo costumi da bagno è bollente. Il suo fisico perfetto è noto a tutti e lei lo mostra con orgoglio. Ilary è un’appassionata di fitness e i risultati si vedono. Mette allegria il bikini crochet multi-righe di Me-Fui (75 euro), sfoggiato in barca e abbinato a un cappellino nero di Celine (420 euro). In valigia c’è anche un tocco animalier: il trikini leopardato sottolinea gli addominali scolpiti della Blasi. In quanto a sex appeal niente è però paragonabile allo striminzito due pezzi verde con maliziosi giochi di lacci e un top che lascia davvero poco all’immaginazione. Guarda nella gallery i look da vacanza di Ilary Blasi.

